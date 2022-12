WM-CHAOS: Schlägerei zwischen Serben und Albanern vor Stadion (VIDEO)

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kam es während des Spiels zwischen Serbien und der Schweiz auf dem Spielfeld und auch auf den Tribünen zu wilden Auseinandersetzungen, Schlägereien und Konflikten.

Am Ende verlor das serbische Team mit 3:2 – auf den Tribünen folgten herbe Auseinandersetzungen. Viele Albaner:innen kamen nach Katar, um die Schweiz anzufeuern, für welche die Albaner Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri spielen. Die Fans mit albanischen Flaggen stießen vor dem Spiel mit den serbischen Fans zusammen.

Zwischen den beiden Fangruppen fielen zahlreiche Flüche, Drohungen, Beleidigungen, auch körperliche Gewalt blieb zwischen den Fans albanischer Herkunft und den serbischen Fans vor dem “974”-Stadion in Doha nicht aus. Von Seiten der Albaner-Fans konnte man „Chetniks“, „Fuck you in the mouth“ und „Kosovo, Kosovo“ hören.

Auf dem Feld sahen wir, dass Granit Xhaka zuerst Aleksandar Mitrovic in Tornähe warf und später die serbische Bank provozierte, indem er sich im Schritt festhielt, woraufhin am Ende des Spiels ein echtes Chaos auf dem Spielfeld entstand.