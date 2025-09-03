„Wo die Farben sprechen“: Balkan Powerfrauen zeigen ihre Kunst

Nach ihrem erfolgreichen Auftritt bei der Gruppenausstellung im Bezirksmuseum Leopoldstadt im Mai 2025 geht eine Künstlerin des Vereins „Balkan Powerfrauen – Verein für Integration, Kultur und Recht“ nun einen weiteren Schritt in ihrer künstlerischen Laufbahn. Verica Antunovic eröffnet demnächst ihre erste Einzelausstellung unter dem Titel „Wo die Farben sprechen“.

Die Ausstellung bietet nicht nur der Künstlerin selbst, sondern der gesamten Gemeinschaft von Frauen, die sich im Verein engagieren, eine besondere Plattform. Die Balkan Powerfrauen fördern Integration durch Kultur, Kreativität und gegenseitige Unterstützung und zeigen, wie kollektiver Rückhalt individuelle Erfolge beflügeln kann.

Die Vernissage wird von Mag. Jennifer Davis, Direktorin des Hauses, eröffnet. Alle Kunstinteressierten und Kulturfreunde sind herzlich eingeladen, den besonderen Abend zu besuchen und die Werke der talentierten Künstlerin zu erleben.

FOTO: zVg.

Facts zur Ausstellung

Was? Ausstellung „Wo die Farben sprechen“ – Vernissage mit Acrylbildern von Verica Antunovic

Ausstellung „Wo die Farben sprechen“ – Vernissage mit Acrylbildern von Verica Antunovic Wer? Künstlerinnen der Gruppe Balkan Powerfrauen, Eröffnung durch Mag. a Jennifer Davis

Künstlerinnen der Gruppe Balkan Powerfrauen, Eröffnung durch Mag. Jennifer Davis Wann? Mittwoch, 10. September 2025, 17:00 Uhr

Mittwoch, 10. September 2025, 17:00 Uhr Wo? VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien Eintritt: frei

Weitere Informationen zum Verein, zu Veranstaltungen, Ausflügen und Projekten gibt es auf der Facebook-Gruppe der Balkan Powerfrauen.