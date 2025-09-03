Eskalation im Eissalon: Mann würgt Verkäufer und schlägt Besitzer

Erst wollte er ins geschlossene Eisgeschäft, dann eskalierte die Situation: Ein 43-jähriger Ungar griff in Wien Angestellte an und wurde festgenommen.

Am Montagvormittag kam es zu einem Zwischenfall in einem Wiener Eisgeschäft. Ein 43-jähriger Ungar wurde gegen 11.10 Uhr vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er zunächst versucht hatte, in das noch geschlossene Lokal einzudringen.

Gewaltsame Eskalation

Als das Geschäft kurze Zeit später öffnete, eskalierte die Situation. Der Mann soll einen Angestellten des Eisgeschäfts gewürgt haben. Der Inhaber des Lokals schritt daraufhin ein, worauf der Aggressor ihn mit einem Faustschlag attackierte.

Bei dem Vorfall erlitt der Geschäftsinhaber leichte Verletzungen. Zudem wurde ein Sessel im Lokal beschädigt.

Polizeiliche Maßnahmen

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den mutmasslichen Täter noch vor Ort fest. Nach Konsultation mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 43-Jährige jedoch nicht in Untersuchungshaft genommen.

Stattdessen wurde er auf freiem Fuss angezeigt. Dem Beschuldigten drohen nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Nach österreichischem Strafrecht kann Körperverletzung mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden, bei mehreren Delikten können sich die Strafen entsprechend summieren.