Wo kann man den neuen österreichischen Pass beantragen?

In seiner bisherigen Form seit 2006 im Einsatz können Österreicher den neuen Reisepass bei den Passbehörden und ermächtigten Gemeinden ab 1. Dezember 2023 beantragen. Die neue Reisepass-Generation bringt ein neues Design mit innovativen Sicherheitsfeatures und ist somit eines der modernsten Identitätsdokumente der Welt.

„Der neue österreichische Reisepass ist ein modernes und zeitgemäßes Dokument für die Menschen in Österreich. Durch die Möglichkeit der Antragstellung in knapp 900 Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften in ganz Österreich, ist ein bürgernahes Service gewährleistet“, so Gerhard Karner.

„Bei der Überarbeitung des Reisepasses stand der Fälschungsschutz und Identitätsschutz an erster Stelle“, berichtete Innenminister Gerhard Karner bei der Präsentation. Der Reisepass wurde gänzlich neugestaltet: er verfügt über eine Datenseite aus Polycarbonat (Kunststoff) und enthält auch den bereits vom Personalausweis bekannten QR-Code. Dieser ermöglicht eine einfache und elektronische Kontrolle mit der kostenlosen „CHECK-AT“-App des Innenministeriums.

Was ändert sich?

Mit der Einführung des „Reisepass neu“ entstehen für Bürger keine Mehrkosten. Das Reisedokument kostet weiterhin 75,90 Euro beziehungsweise 30 Euro für Kinder bis 12 Jahre. Bis zum Alter von zwei Jahren ist er gratis. Bereits ausgestellte Reisepässe behalten ihre Gültigkeit. Auch die Antragstellung funktioniert weiterhin wie gehabt.

Passbeantragung

In ganz Österreich stehen mittlerweile über 1.000 Anlaufstellen zur Verfügung, an denen ein Reisepass beantragt werden kann, wovon sich 800 in Gemeinden befinden. Der Antrag für den neuen Reisepass kann bei jeder Passbehörde gestellt werden.