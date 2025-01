Wohnungsbrand wegen Kerze – Fünf Verletzte

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in einem Mehrparteienhaus in Kapfenberg zu einem Brand, bei dem vermutlich eine unbeaufsichtigte Kerze der Auslöser war.

Koordinierter Einsatz der Rettungskräfte

Eingesetzt waren fünf Feuerwehren, das Rote Kreuz, die Polizei, der Bürgermeister und die Stadtwerke mit insgesamt 65 Mitgliedern. Die Einsatzkräfte nutzten sowohl eine Drehleiter als auch das Treppenhaus, um die Evakuierung der Bewohner zu gewährleisten.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie gebracht werden. Dennoch wurden fünf Personen wegen Rauchgasvergiftung in das LKH Hochsteiermark eingeliefert. Die betroffene Wohnung im Gebäude erlitt erheblichen Sachschaden.