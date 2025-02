Wollte Ticket aufheben: Frau von Zug erfasst

Ein dramatischer Unfall in Kärnten: Eine Frau wird von einem Zug erfasst, als sie ihr verlorenes Ticket bergen will. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort.

Ein tragisches Ereignis ereignete sich am Montagabend, als eine 67-jährige Frau aus Kärnten bei dem Versuch, ihr verlorenes Ticket aufzuheben, von einem Zug erfasst wurde. Nachdem das Ticket ins Gleisbett gefallen war, entschied die Frau, selbst in den Bereich zwischen den Schienen zu steigen, um es zu bergen, anstatt das Bahnpersonal um Unterstützung zu bitten.

Während sie zurück auf den Bahnsteig kletterte, bemerkte sie nicht, dass sich ein Güterzug näherte. Der Triebwagen erfasste sie an den Beinen und warf sie auf die Plattform zurück.

Um 18:20 Uhr ging der Notruf ein, woraufhin ein Notarzt schnell am Unfallort eintraf und die Erstversorgung übernahm. Die Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Krankenhaus in Klagenfurt eingeliefert.