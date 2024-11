Yasmin Levy über ihre Kunst und Verbindung zum Balkan (VIDEO)

Yasmin Levy verzauberte am 22. Oktober 2024 das Publikum im Wiener Konzerthaus mit ihrer einzigartigen Stimme und einer bewegenden Mischung aus spanischen und hebräischen Liedern. Begleitet von traditionellen Instrumenten wie spanischer Gitarre und Oud, verwob die israelische Sängerin mediterrane und orientalische Klänge und erntete dafür begeisterte Standing Ovations.

Am 22. Oktober 2024 begeisterte die israelische Sängerin Yasmin Levy das Publikum im Wiener Konzerthaus. Hauptsponsor des Konzerts war MTEL Austria. Dank des Mobilfunkanbieters konnten die Zuhörer die einzigartige Mischung aus sephardischer Musik, Flamenco und orientalischen Klängen in vollen Zügen genießen und sich von Yasmin Levys mitreißender Performance verzaubern lassen.

Exklusives KOSMO-Interview

MTEL Austria lud KOSMO zu einem exklusiven Interview mit Levy in den Flagship Store auf der Mariahilferstraße ein. Das Interview gibt Einblicke in ihre Kunst und ihre besondere Verbindung zur Balkanregion. Levy erklärte, wie sie verschiedene Musiktraditionen vereint, um Menschen zu verbinden: „Ich bin immer neugierig auf Traditionen.“ Für sie ist der Balkan ein Ort, der sich durch seine multikulturellen Einflüsse auszeichnet – Einflüsse, die sie in ihrer Musik aufgreift und zu einer einzigartigen Klangwelt verbindet.

Zwischen Melancholie und Hoffnung

Mit Stücken wie „La Alegria“ und „Mi Korasón“ zeigte Yasmin Levy, wie tief ihre Musik verwurzelt ist. Besonders berührend interpretierte sie „Una Noche Más“ und „Gracias a la Vida“, was im Saal eine intensive Atmosphäre schuf. Die Zuhörer reagierten begeistert, und Levys emotionale Nähe zur Region und ihren kulturellen Einflüssen wurde im Applaus spürbar.

Für viele im Publikum war das Konzert eine bewegende Reise. Yasmin Levys Musik zeigte, wie eng die kulturellen Verbindungen zwischen dem Balkan und der sephardischen Musiktradition sind. Ihre Kunst bringt die Menschen zusammen und feiert die Vielfalt und den Reichtum dieser Region auf eine besondere Weise.