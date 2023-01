YouTube als Goldmine: So viel verdienen Severina & Co. mit Clicks (VIDEO)

Musikstars verdienen zwar bei Auftritten, aber einen nicht unwesentlichen Teil ihres Einkommens erwirtschaften sie durch Klicks auf YouTube. Obwohl viele Interpreten den hohen Aufwand beklagen, scheinen die Einnahmen diesen mehr als wettzumachen.

Die Liste jener, die YouTube als Einkommensquelle nutzen umfasst Severina, Nuci, Voyage, Milica Pavlovic, Sanja Vucic, schreibt der „Kurir“.

Die Sängerin Severina Vuckovic hat mit einem einzigen Song im Duett mit Aziz ganze 59.000 Euro verdient. Dieses Duett verzeichnet derzeit 59 Millionen Aufrufe, und die Sänger verdienen 1.000 Euro pro Million Klicks. Dieser Titel ist übrigens Nummer eins auf der Liste der meistbezahlten Songs.

Der Song „Provereno“, gesungen von Milica Pavlovic, hat der Sängerin 45.000 Euro eingebracht, er hat nämlich bereits 45 Millionen Aufrufe. Um diesen Song gab es allerdings einen regelrechten Medienkrieg zwischen den Kolleginnen Ana Nikolic und Milica Pavlovic. Ana hatte diesen Song bereits mehrfach bei ihren Auftritten dargeboten, und zwar mit nur leicht abgeändertem Text. Es handelte sich dabei um eine Demoversion, für die Pavlovic ihr mit einer Klage drohte, von der sie schließlich Abstand nahm.

Relja Popovic und Devito haben mit ihrem Song „Omadjijala“, der bereits 38 Millionen Mal angesehen wurde, satte 38.000 Euro verdient und belegen damit den Platz drei der Liste der meistbezahlten Titel.

Außerdem verdiente laut dem „Kurir“ Mihajlo Veruovic Voyage ebenfalls 38.000 Euro mit dem Lied „Tango“.

Das ist allerdings nicht der einzige Song, mit dem Voyage Geld verdient. Das gleiche gilt auch für Milica Pavlovic. Voyage hat auch das Duett „Gad“ mit Igor Panic Nuci aufgenommen, von dem er knapp 18.000 Euro einnehmen wird, und Milica Pavlovic hat ebenfalls ein Duett mit Albina: Der Song „Seceru“ hat nämlich fast genauso viele Aufrufe wie der Song von Voyage und Nuci.

Heni hat mit dem Song „Martini“ 37.000 Euro verdient. Außerdem sind noch Seksi mit 32.000 Euro, Zera mit 31.000 sowie Senidah mit dem Song „Behute“, ebenfalls mit 31.000 Euro, zu erwähnen. Zudem ist Sanja Vucic mit dem Song „Omadjijan“ um 24.000 Euro reicher geworden, schreibt der „Kurir“.

Übrigens hat Voyage kürzlich in einem Interview für „24sedam“ gemeint, dass er einer der meistgehörten Interpreten ist und die Aufrufe auf einer der anerkanntesten Musikvertriebsplattformen dies belegen.

“Die Zahlen sind nur ein Nebeneffekt von unserer Arbeit, in die mein Team und ich unsere ganze Kraft hineinstecken. Seit zwei Jahren in Folge bin ich der meistgehörte serbische Interpret weltweit. Ich spreche von Spotify, das ist eine anerkannte Musikvertriebsplattform. Ich hoffe, dass ich die guten Ergebnisse auch nächstes Jahr halten kann“, so der junge Rapper.