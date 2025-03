YouTube-Schock um Baka Prase: YouTube-Kanäle für immer gelöscht

Der beliebte serbische YouTuber Baka Prase steht vor einem Scherbenhaufen: Seine Kanäle wurden dauerhaft gelöscht. Eine gezielte Attacke wird vermutet.

Der beliebte YouTuber Bogdan Ilic, bekannt als Baka Prase, hat kürzlich eine schockierende Nachricht verkündet: Seine YouTube-Kanäle wurden dauerhaft gelöscht. Diese Nachricht traf seine zahlreichen Fans hart, die gehofft hatten, dass die Kanäle wiederhergestellt werden könnten.

Auf Instagram teilte Baka Prase mit, dass ihm mitgeteilt wurde, dass die Kanäle wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren werden.

In einem Instagram-Post schrieb er: „Ich habe die Information erhalten, dass meine Kanäle wahrscheinlich für immer weg sind.“ Er fügte hinzu, dass er herausgefunden habe, dass jemand gezielt gegen ihn vorgeht. Er erhielt Screenshots, die das Löschen von Beiträgen auf Instagram und seinen YouTube-Kanälen dokumentieren.

Direkte Ansprache

In seiner Instagram-Story richtete er sich direkt an die Person, die ihn attackiert: „Ich habe erfahren, dass mich jemand ins Visier nimmt… Ich habe Screenshots von gelöschten Beiträgen auf Instagram und Kanälen auf YouTube erhalten“, schrieb Baka Prase.

Er sprach die Person direkt an und fragte: „Wer auch immer du bist, denkst du, dass du mich brechen kannst? Denkst du, dass du mich erpressen kannst? Melde dich, damit wir uns über den Preis einigen können.“

Bogdan Ilic, besser bekannt als Baka Prase (serbisch für „Oma Schwein“), ist ein serbischer Internetpersönlichkeit, Musiker und ehemaliger professioneller E-Sportler. Geboren am 16. September 1996 in Vranje, Serbien, begann er seine Karriere als professioneller „League of Legends“-Spieler und gewann mehrere lokale und regionale Meisterschaften. Später wechselte er zu YouTube, wo er durch Gaming-Inhalte, Musikvideos und Unterhaltung bekannt wurde. Sein YouTube-Kanal erreichte über 2,5 Millionen Abonnenten. Neben seiner Online-Präsenz spielte er 2019 die Hauptrolle im Film „Ides? Idem!“.