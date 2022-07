Zagreb: Betrunkener Mann wird von „Fake“-Friends ausgeraubt

Der 52-Jährige konsumierte in der Nacht längere Zeit alkoholische Getränke mit Fremden. Ein etwas bizarrer Raubüberfall ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden im Zagreber Stadtteil Pescenica.

Der Polizei zufolge konsumierte der 52-jährige Mann eine Zeitlang alkoholische Getränke mit bis dahin unbekannten Clubbesuchern, berichten die kroatischen Medien.

Zum Abschluss nahmen sie ihn in ihrem Auto mit, wo sie ihn nach kurzer Fahrt körperlich angriffen und ihm die Geldbörse und einige Wertgegenstände, die er bei sich hatte, abnahmen. Dann warfen die Gauner den Mann in der Slavonska avenija aus dem Fahrzeug, heißt es weiter im Bericht.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 3.30 und 5 Uhr morgens, und der Schaden, den der 52-Jährige erlitten hat, wird mit mehreren Tausend Euro beziffert, heißt es aus der Zagreber Polizei.