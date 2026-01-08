Zalando-Schock: 2700 Mitarbeiter stehen vor dem Nichts

Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando wird sein Logistikzentrum in Erfurt zum Ende September schließen. Von dieser Maßnahme sind rund 2700 Mitarbeiter betroffen, wie der Berliner Dax-Konzern mitteilte.

Die Belegschaft wird derzeit über die bevorstehenden Veränderungen informiert. Als Begründung führt das Unternehmen eine strategische Neuordnung seines europäischen Logistiknetzwerks an, die nach der Integration des Online-Modehändlers About You im Vorjahr notwendig geworden sei. Die Erfurter Betreibergesellschaft, eine Tochter des Zalando-Konzerns, wird ihren Betrieb zum Jahresende vollständig einstellen.

Bis zu diesem Zeitpunkt soll der reguläre Betrieb unverändert fortgeführt werden.

Logistisches Netzwerk

Das 2012 in Betrieb genommene Logistikzentrum in Erfurt stellt den einzigen konzerneigenen Logistikstandort dieser Größenordnung in den ostdeutschen Bundesländern dar, erklärte Schmidt. Zalando unterhält weitere bedeutende Logistikzentren in Gießen (Hessen), Lahr im Schwarzwald (Baden-Württemberg) sowie in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen).

Nach Abschluss der geplanten Umstrukturierung wird der Konzern insgesamt 14 Logistikzentren in sieben europäischen Ländern betreiben.

Sozialplan geplant

Zalando hat inzwischen Verhandlungen mit dem Betriebsrat des Erfurter Standorts aufgenommen, um einen Interessenausgleich und einen Sozialplan zu erarbeiten.

Ziel sei es, den betroffenen Mitarbeitern Zukunftsperspektiven zu bieten, so Unternehmenssprecher Christian Schmidt.