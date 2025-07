Zieh 4 verantwortungsvoll!“ – Kultspiel Uno erobert die Casino-Welt

Mattel bringt Uno ins Casino – aber ohne Geldeinsatz. Im Palms Resort in Las Vegas entsteht ein exklusiver Social Club für das Kartenspiel mit besonderem Ambiente.

Das beliebte Kartenspiel Uno erobert jetzt auch die Glitzerwelt von Las Vegas. Am kommenden Wochenende verwandelt Spielzeughersteller Mattel einen Bereich des Palms Casino Resorts in einen exklusiven „Uno Social Club“, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht. Von Freitag bis Sonntag können Besucher das klassische Familienspiel in einem völlig neuen Ambiente erleben – allerdings ohne Geldeinsatz, wie Mattel kürzlich gegenüber USA TODAY klarstellte.

„Wir haben UNO Social Clubs geschaffen, um neu zu definieren, was ein Spieleabend sein kann – wir bringen Menschen für echten Spaß, Verbindung und ein wenig freundschaftlichen Wettbewerb zusammen„, erklärt Ray Adler, Vizepräsident und Global Head of Games bei Mattel. „Der Uno Social Club in Las Vegas ist erst der Anfang.“

Der Zugang zur Veranstaltung ist streng limitiert. Entgegen kursierender Gerüchte in sozialen Medien wird beim Uno-Erlebnis im Casino kein Geld eingesetzt – es geht ausschließlich um den Spielspaß in besonderem Ambiente.

Kreative Teilnahme

Interessierte konnten sich bis zum 19. Juni für die Teilnahme bewerben. Die Voraussetzungen: ein kreatives TikTok-Video mit Mattels neuem UNO-Reverse-Card-Filter, versehen mit den Hashtags #UNOSocialClub und #MattelContest. Teilnahmeberechtigt waren ausschließlich US-Bürger ab 21 Jahren.

Für einen glücklichen Gewinner und dessen Begleitung winkt ein besonderes Wochenende: Vom 18. bis 20. Juli dürfen sie in einer der farbenfrohen Themensuiten des Hotels übernachten und das volle Programm genießen. Zur Ausstattung gehören laut Mattel ein persönlicher Spielleiter zum Mischen der Karten, eine private Bowlingbahn und Spieltische mit verschiedenen Uno-Varianten – darunter auch neue Erweiterungen für „noch mehr lebhaften Wettbewerb“.

Casino-Kartenspiel

Bereits im April hatte das Yaamava Casino in Kalifornien Uno als Tischspiel angekündigt. „Das Warten hat endlich ein Ende“, verkündete das Casino damals auf Social Media. „Ab heute, dem 1. April, ist Yaamava‘ stolz darauf, ein brandneues Tischspiel anzubieten: Uno! Bitte verwenden Sie ‚Zieh 4‘ verantwortungsvoll.“ Ein Instagram-Nutzer kommentierte scherzhaft: „Sie müssen mehr Sicherheitspersonal einstellen.“

Expansionspläne für UNO Social Clubs

Der Las Vegas Club ist nur der Auftakt einer landesweiten Kampagne des Spielzeugherstellers. Mattel plant, noch im Laufe des Jahres weitere UNO Social Clubs in Bars und Veranstaltungsorten großer US-Städte zu eröffnen. Diese Clubs werden neben verschiedenen UNO-Varianten auch thematische Getränkekarten, Turniere und besondere Fotomöglichkeiten bieten.

Mit dieser Strategie zielt Mattel gezielt auf ein jüngeres Publikum ab. Die Neupositionierung der Marke UNO durch immersive Erlebnisse soll besonders die Generation Z ansprechen. Der Konzern reagiert damit auf den wachsenden Trend zu analogen Spieleabenden, die in den letzten Jahren deutlich an Popularität gewonnen haben.

Diese erlebnisorientierte Marketingstrategie hat Mattel bereits bei anderen Konzernmarken erfolgreich eingesetzt und erweitert damit sein Geschäftsmodell um Events, die Gemeinschaft, Wettbewerb und Unterhaltung in den Mittelpunkt stellen.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit Glücksspielproblemen kämpft, wenden Sie sich an die kostenlose Hotline 0800 202 304.