Zu Ehren von Zlatko Kranjčar: Rapid startet besondere Spendenaktion (FOTOS)

Nach dem überraschenden Tod von Zlatko Kranjčar startet der SK Rapid Wien zu Ehren seines ehemaligen Spielers eine Spendenaktion für Kroatien.

Weiteres wird sie auch in besonderen Aufwärmpullovern auftreten, die mit der Nachricht in Gedenken an Zlatko bedruckt wird. Im Anschluss werden diese Pullis im Rahmen der SK Rapid Online-Auktion unter unter www.rapidshop.at/auktionen.htm versteigert. Das gesamte Spendengeld, kommt den Opfern der letzten Erdbeben in Zlatkos Heimatland Kroatien zugute.

Wie skysportaustria berichtet, sagt SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: „Zizo Kranjčar war ein großer Rapidler und die Nachricht über seinen überraschenden Tod hat uns zutiefst getroffen. Wir wollen ihm ebenso wie den vielen anderen wichtigen Rapid-Persönlichkeiten, die unseren Verein geprägt haben, stets ein ehrendes Andenken bewahren. Dass Zizo über die Geschichte des SK Rapid Bescheid wusste, ergibt sich aus seiner Aussage nach dem 4:1 Derbysieg am 11. August 1989: ‚Das ist unser Weg mit dem Geist, den Rapid früher gehabt hat und auch in Zukunft haben wird‘. Diesen Anspruch wollen wir auch heute hochhalten und werden deshalb beim Auswärtsderby als Anerkennung und Dank für die großartigen Leistungen für den SK Rapid ein Zeichen für Zizo setzen und damit gleichzeitig Gutes tun. Wir sind überzeugt, dass die Unterstützung der Menschen in Kroatien auch in Zizos Sinne wäre und wollen so unserer gesellschaftlichen Verantwortung unter dem Dach von ‚Rapid leben‘ nachkommen“

Sechs Jahre lang absolvierte Zlatko Kranjčar zwischen 1984 und 1990 insgesamt 269 Pflichtspiele, wo er 132 Treffer erzielte. Bis heute ist er der der treffsicherste Legionär in der Vereinsgeschichte des SK Rapid.

Quellen: Sky Sport Austria

