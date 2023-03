VW startet großen Rückruf aus den Baujahren 2013 bis 2017!

Eine große Rückrufaktion hat der Autohersteller Volkswagen gestartet, da bei über 270.000 Fahrzeugen ein Sicherheitsrisiko besteht. Obwohl es sich bei den betroffenen Autos um Fahrzeuge handelt, die im Ausland verkauft wurden, betont der Konzern, dass es nicht auszuschließen sei, dass „einzelne Fahrzeuge auch den Weg nach Deutschland gefunden haben“.

Autobesitzer in Deutschland sollten ebenfalls aufmerksam werden, da bestimmte Versionen des VW Golf und Passat, des Kleinwagens Fox, der brasilianischen Limousine Voyage und des Pick-ups Saveiro von der Rückrufaktion betroffen sind. Die Fahrzeuge stammen aus den Baujahren 2013 bis 2017.

Einzelne Autos auch in Österreich möglich

Die betroffenen Autos wurden hauptsächlich in „Heißländern“ wie Südamerika ausgeliefert, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich einige der Wagen auch hierzulande befinden. Grund für die Rückrufaktion sind Sicherheitsrisiken in den Airbags, da in den Modellen die Technik des japanischen Herstellers Takata verbaut wurde. Das Kraftfahrtbundesamt bestätigt Fehler im Gasgenerator der Front-Airbags.