Tschick-Aus: Kommt jetzt Rauchverbot im Gastgarten?

In Italien wird derzeit über einen Gesetzesentwurf diskutiert, der ein umfassendes Rauchverbot im Freien vorsieht – auch auf öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gastgärten. Die geplante Regelung löst auch in Österreich Diskussionen aus: Soll ein derartiges Verbot auch hierzulande eingeführt werden? Kritiker befürchten einen massiven Eingriff in die persönliche Freiheit und warnen vor Umsatzeinbußen in der Gastronomie. Befürworter hingegen sehen darin einen wichtigen Schritt für den Gesundheitsschutz und ein Signal für eine rauchfreie Gesellschaft.

Robert Rockenbauer von der Schutzgemeinschaft der Nichtraucher berichtet, dass auch in Österreich zahlreiche Nichtraucher gestört werden, wenn im Schanigarten am Nachbartisch geraucht wird. „Wenn ich mich in einen Gastgarten setze, muss ich erstmals prüfen, wo gerade geraucht wird und wohin der Wind zieht. Wenn ich dann endlich einen rauchfreien Platz gefunden habe, setzt sich drei Minuten später jemand an den Nebentisch und raucht sich eine Zigarette an. Und das nervt.“

Rockenbauer betont, dass sich bei der Schutzgemeinschaft der Nichtraucher ständig Beschwerden darüber häufen, dass Menschen sich durch Rauchwolken quälen müssen, weil Raucher keine zwei Schritte zur Seite machen können. Er bezeichnet dieses Verhalten als rücksichtslos und fordert ein Ende des Rauchens vor Geschäfts- und Lokaleingängen.

Robert Rockenbauer von der Schutzgemeinschaft der Nichtraucher ist der Meinung, dass auch ein Rauchverbot im Gastgarten in absehbarer Zeit Realität werden könnte. Er erinnert daran, dass vor einigen Jahren ein generelles Rauchverbot in Innenräumen noch undenkbar erschien und die Nachtgastronomie sich vehement dagegen gewehrt hat. Heute sei das Rauchverbot jedoch selbstverständlich und es gebe keine Beschwerden mehr darüber.