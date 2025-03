Zukunftsschule für Wiens Sporttalente entsteht in Favoriten

Ein Meilenstein für Wiens sportliche Jugend: Im Viola Park entsteht ein Gymnasium, das Sport und Bildung vereint. Ein innovativer Neubau für 700 Schüler nimmt Gestalt an.

Ein bemerkenswertes Projekt für die sportliche Jugend Wiens nimmt im aufstrebenden Stadtquartier „Viola Park“ Form an. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und das Bildungsministerium legen den Grundstein für ein Gymnasium, das Leistungssport und Bildung für 700 Schüler in einem zukunftsweisenden Neubau vereinen soll. Der Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den Neos unterstreicht die Philosophie, die Schüler ins Zentrum zu stellen und optimale Bedingungen für deren akademische und sportliche Entwicklung zu schaffen.

Dieses neue Bundesoberstufenrealgymnasium entsteht am Horrplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk, unter der Regie der BIG als Eigentümerin und Bauherrin. Besonders für die Nachwuchstalente des Ballsports wird die Möglichkeit geschaffen, ihre sportlichen Ambitionen mit der schulischen Matura zu vereinen. Im Sommer 2026 wird das bisher in Erdberg angesiedelte Ballsportgymnasium, welches auch als Kooperationsschule des FK Austria Wien fungiert, seinen neuen Standort in Favoriten beziehen. Insgesamt 34 Unterrichtsräume sollen den Schulbetrieb unterstützen.

Nachhaltige Bauweise

Die Investition von 47,6 Millionen Euro fließt in ein Bauprojekt, das auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien setzt. Eine einsehbare Dreifach-Turnhalle, die sich entlang des Gebäudes erstreckt, wird das Herzstück bilden und als eingeschossiger Baukörper zum angrenzenden Park hin wirken. Zusätzlich wird das Dach als Grünfläche gestaltet und bietet so einen Sozialraum für Schüler und Lehrkräfte.

Mit 40 Tiefensonden wird Erdwärme zur Energieversorgung genutzt, die auch zur Kühlung im Sommer dient. Eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach, sowie Fassaden- und Dachbegrünung, komplettieren das ökologische Konzept. Künstlerisch bereichert die Wiener Künstlerin Miriam Bajtala das Projekt mit einem Werk, inspiriert von ihren eigenen sportlichen Erfolgen.

Innovative Architektur

Bettina Emmerling, die Wiener Bildungsstadträtin der Neos, zeigt sich begeistert von der innovativen und nachhaltigen Bauweise des neuen Gymnasiums. Der BIG-Geschäftsführer Gerald Beck hebt hervor, wie das durchdachte Gebäude mit seiner Holzfassade und umfassender Begrünung den Bedürfnissen der Spitzensportler gerecht wird, die hier lernen und trainieren.