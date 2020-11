Zvezde Granda-Sängerin: “Ich bin noch Jungfrau!”

Was später blüht, bleibt länger frisch? Ob Lena Čolak diesem Beauty-Tipp aufgesessen ist oder ob sie einfach niemanden in die Kiste bekommen habt, darüber lässt sich spekulieren.

Folk-Sängerin Lena Čolak sorgte für Schock in der serbischen Unterhaltungssendung “Amig Show”, also enthüllte sie ihr größtes Geheimnis! Lena Čolak war Gast in der Show “Amig Show”, wo sie knifflige Fragen mit anderen Gästen beantworten müsste. Die junge Sängerin, die durch die Teilnahme an “Zvezde Granda” berühmt wurde, überraschte die Zuschauer mit ihrer Aussage zu Partnern sowie ihren “Regeln” mit Männern.

“Ich bin noch Jungfrau!”

“Was war die kürzeste Zeit zwischen Dating und Sex, die vergangen ist?”, war die Frage für sie. “Jetzt scheint es, als ob sie es nie getan hätte.”, meinte Moderator Ognjen Amidžić.“Nun, habe ich auch nicht”, sagte Lena mit einem Lachen. “Es ist ein paar Monate her. Ich verliebe mich gerne, ich meine es ernst”, fügte die Sängerin hinzu. Ohne weiter das Thema anzusprechen, spielten die Gäste und die 25-Jährige das Spiel weiter. Ob die Sängerin die Frage sarkatisch beantwortet hat, ist unklar.