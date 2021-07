Zwei Tote gefunden – Garage beim Palais Schwarzenberg gesperrt

Am Mittwochnachmittag wurde ein schrecklicher Fund in der Garage beim Palais Schwarzenberg in Wien-Landstraße entdeckt. In einer Garagenabteilung wurden zwei tote Personen gefunden. Die Polizei, Rettung und Feuerwehr wurden sofort alarmiert. Außerdem fiel der Strom in dieser Umgebung für etwa 25 Minuten aus.

Die zwei leblosen Männer, haben anscheinend Elektro-Arbeiten in der Garage oder bei der angrenzenden Baustelle durchgeführt. Ermittler haben den ersten Verdacht, dass sie einen Stromschlag erlitten haben.

Die Rettungskräfte versuchten sogar die Männer wiederzubeleben, doch jede Hilfe kam zu spät. Mit einem Polizei-Absperrband wurde die Garageneinfahrt abgesichert.

Quelle: Heute-Artikel