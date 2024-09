Zweifache Mutter stirbt bei Marshmallow-Wettessen

Ein Wohltätigkeitswettbewerb, der im Oktober 2023 stattfand, endete in einer Tragödie: Natalie Buss, eine zweifache Mutter aus Wales, brach während eines Wettessens bewusstlos zusammen und verstarb später.

Wettessen führte zu fatalem Zusammenbruch

Die 37-Jährige wollte ihrem Sohn zuliebe gewinnen um so die Spendenaktion seines Rugby-Clubs zu unterstützen. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stand die Herausforderung, innerhalb von 60 Sekunden so viele Marshmallows wie möglich zu essen. Natalie Buss nahm daran teil und war fest entschlossen, das Rennen zu gewinnen. Kurz nachdem sie dutzende Marshmallows verschlungen hatte, verließ sie die Bühne und brach wenige Augenblicke später in einem Korridor bewusstlos zusammen.

Vergebliche Rettungsversuche

Eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort war, versuchte sofort, Natalie mit einem Defibrillator wiederzubeleben. Auch herbeigerufene Sanitäter unternahmen alles Mögliche, um ihre Atemwege freizumachen. Trotz aller Bemühungen kam für die 37-Jährige jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch am Ort des Geschehens.

Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun noch genauer untersucht. Ein Gerichtsmediziner betonte, dass weitere Untersuchungen zur exakten Todesursache erforderlich seien. Dieser tragische Vorfall hat eine Welle der Betroffenheit ausgelöst.

In einer Stellungnahme des Rugby-Clubs, für dessen Spendenaktion Natalie angetreten war, heißt es: „Als Verein sprechen wir der Familie, den engen Freunden und all jenen, die davon so schwer betroffen sind, unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aus. Natalie Buss hinterlässt ihren Ehemann sowie ihre beiden Söhne, die nun mit diesem schmerzlichen Verlust fertig werden müssen.