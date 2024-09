Unwetter in Wien: Diese Parkanlagen sind gesperrt!

Wegen des aktuellen Unwetters und der starken Regenfälle werden vorübergehend die über 1.000 Parkanlagen der Wiener Stadtgärten gesperrt. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Bevölkerung, da der Boden durch die Regenmengen stark aufgeweicht und dadurch die Standsicherheit der Bäume beeinträchtigt ist. Die Bevölkerung wird zudem aufgerufen, auch im Straßenbereich in der Nähe von Bäumen Vorsicht walten zu lassen.

„In den nächsten Stunden sind weitere starke Regenfälle zu erwarten. Da die Böden bereits jetzt übersättigt sind, kann sich dies problematisch auf die Standsicherheit der Bäume auswirken. Rückmeldungen aus unseren Baumkontrollen bestätigen bereits mehrere Baumstürze im Stadtgebiet, die sich aufgrund des aufgeweichten Erdreichs ereignet haben. Deshalb sperren wir als Vorsichtsmaßnahme alle Parkanlagen der Wiener Stadtgärten, bis die Sicherheit der Bäume wiederhergestellt ist“, erklärt Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Dauereinsatz

Derzeit sind alle Stadtgärtner im Dauereinsatz, um die Schäden des Unwetters zu beheben. Alle Bäume und Parkanlagen werden auf ihre Sicherheit überprüft und bei festgestellten Mängeln umgehend Maßnahmen getroffen.

Durch den aufgeweichten Boden verlieren auch gesunde Bäume ihre Standsicherheit. Besonders Flachwurzler wie Pappeln sind betroffen. Daher ist es wichtig, auch im Straßenbereich aufmerksam zu sein und Risiken zu minimieren.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, die temporär gesperrten Parkanlagen und Parkteile nicht zu betreten. Die Parks werden wieder geöffnet, sobald sich die Wettersituation entspannt hat und die durchgeführten Baumkontrollen die Sicherheit für Parkbesucher*innen bestätigen können.

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb warnt vor Aufenthalt in Wäldern.

Lesen Sie auch: Hochwasser: Was tun bei Wassereintritt im Auto?Das Hochwasser der vergangenen Tage hat nicht nur zu viel menschlichem Leid, sondern auch zu Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur geführt. Zahlreiche

Hochwasser: Was tun bei Wassereintritt im Auto?Das Hochwasser der vergangenen Tage hat nicht nur zu viel menschlichem Leid, sondern auch zu Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur geführt. Zahlreiche Unwetter trifft Rotes Kreuz: Blutspenden in GefahrZahlreiche groß angelegte Blutspendeaktionen mussten abgesagt werden, besonders betroffen ist dabei Niederösterreich.

Unwetter trifft Rotes Kreuz: Blutspenden in GefahrZahlreiche groß angelegte Blutspendeaktionen mussten abgesagt werden, besonders betroffen ist dabei Niederösterreich. Wasserschäden durch Unwetter - Was ist zu tun?Extremwetterereignisse wie Sturm, Starkregen, Hagel, … nehmen zu – wann zahlt welche Versicherung? Wann ist der Vermieter in der Pflicht? Wichtig:

Betroffen sind aber auch die Wälder: Der Lainzer Tiergarten, die Steinhofgründe und das Erholungsgebiet Laaer Wald bleiben ab sofort bis aus Weiteres geschlossen.

„Auf Grund der starken Regenfälle und aufgeweichten Böden besteht in Wiens Wäldern große Gefahr, da Bäume auch nur bei geringen Wind ohne Vorwarnung umfallen können“, so Forstdirektor Andreas Januskovecz. „Die Förster*innen der Stadt Wien raten daher dringend davon ab, Wiens Wälder in den nächsten Tagen zu betreten.“