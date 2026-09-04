Zweiter Österreicher stirbt binnen weniger Tage am Strand von Caorle





Artikel über die Ereignisse in Caorle

Caorle wird zum Ort der Tragödien: Innerhalb weniger Tage verliert ein zweiter Österreicher am selben Strand sein Leben.

Ein 59-jähriger Österreicher ist am Donnerstag gegen 14.00 Uhr am Ponente-Strand in Caorle im Wasser zusammengebrochen und noch vor Ort verstorben. Rettungsschwimmer erkannten die Notlage des Mannes, zogen ihn umgehend aus dem Wasser und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein.

Zur Unterstützung rückten Einsatzkräfte aus Caorle sowie ein Rettungshubschrauber aus Treviso an. Auch die Küstenwache war im Einsatz. Alle Bemühungen, das Leben des Touristen zu retten, blieben jedoch ohne Erfolg – der Mann starb noch am Strand.

Zweiter Todesfall

Es ist bereits der zweite Todesfall eines Österreichers in Caorle innerhalb weniger Tage. Am 26. August war ein 51-jähriger Österreicher unter vergleichbaren Umständen ums Leben gekommen. Laut übereinstimmenden Berichten ereignete sich dieser erste Vorfall gegen 19.50 Uhr am Lido di Altanea auf Höhe des Strandbads „Delfino“, wo der Mann während eines Badeurlaubs mit seiner Familie im Wasser einen medizinischen Notfall erlitt und trotz Reanimationsversuchen noch am Strand verstarb.

Die Rettungskräfte am Strand von Caorle, darunter auch die Küstenwache, demonstrierten einmal mehr ihre Einsatzbereitschaft. Mit rascher Reaktion und dem Einsatz moderner Rettungsmittel wird in solchen Situationen alles darangesetzt, Menschenleben zu schützen.



