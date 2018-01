Prozess gegen Lovren – Knast statt Weltmeisterschaft?

Die englischen Medien sind in heller Aufruhr, da dem kroatischen Fußballstar aufgrund des Mamić-Falles eine Gefängnisstrafe drohe.

Lovren wird verdächtigt, dass er bei der Gerichtsverhandlung gegen Zdravko Mamić (KOSMO berichtete) eine Falschaussage getätigt habe. Seine Worte vor dem Richter würden sich mit jener Aussage, die er bei der Behörde zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität USKOK machte, nicht decken.

Seine erste Aussage bei der USKOK belastete den Angeklagten Mamić stark, während er vor Gericht – ähnlich wie sein Kicker-Kollege Luka Modrić – unter plötzlichem Erinnerungsverlust litt: „Ich kann mich gerade nicht erinnern, da meine Tochter operiert wurde.“

Liverpool Star Dejan Lovren Facing Up to 5 Years in Prison Following Acc… #Liverpool https://t.co/0QgZfw1mpZ pic.twitter.com/LbpYHNSZJA — LFC Report (@LFC_Fanly) 1. Januar 2018

Bis zu fünf Jahre Haft

Die britische Boulevardzeitung “The Sun” sah sich diesbezüglich die kroatischen Gesetze etwas genauer an und fand heraus, dass dem Fußballstar bis zu fünf Jahre Haft drohen, insofern er der Falschaussage schuldig gesprochen wird..

In einigen Berichten ist sogar zu lesen, dass Lovrens Teilnahme an der WM 2018 in Russland in Gefahr sei. Kroatische Medien wiederum meinen, dass solche Urteile relativ selten vorkommen, allerdings nicht ausgeschlossen seien.