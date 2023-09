05. September 2023: So wird der Dienstag für Dein Sternzeichen

Lass dich von den geheimnisvollen Sternen verzaubern und tauche ein in unser aufregendes Tageshoroskop! Hier erwarten dich täglich neue Botschaften, die dir zeigen, was das Universum für dich bereithält. Egal, ob es um Liebe, Erfolg oder aufregende Abenteuer geht – die Sterne haben Antworten für dich.

Widder

Heute möchtest du dich nicht an enge Regeln halten, die dich ausbremsen. Du brauchst die Möglichkeit, dir einen kleinen kreativen Freiraum zu erobern. Dann arbeitest du am liebsten und auch am besten.

Stier

Du bist in einer verträumten Stimmung. Für ein paar Stunden kannst du in der Natur oder bei Musik herrlich entspannen und die Probleme des Alltags vergessen. Nehmen dir heute Nachmittag oder Abend die Zeit dafür.

Zwillinge

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Krebs

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir den einen oder anderen kleinen Wunsch, und mach das, was dir gerade Lust bereitet. Vor allem heute Vormittag kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Löwe

Heute sollte alles eitel Sonnenschein sein. Zumindest bist du besonders offen für alle schönen Dinge, insbesondere ein paar gemeinsame Stunden mit einem lieben Menschen. Du strahlst Charme und Herzlichkeit aus. Dass du ein bisschen eitler oder konsumfreudiger als üblich bist, kümmert heute niemanden.

Jungfrau

Wenn du in einem Team arbeitest, solltest du ruhig mal mehr für dich trommeln. Auch im Freundeskreis findest du Anerkennung, wenn du dich zeigen. Was von Herzen kommt, stößt auf Verständnis. Je besser du dich in Gruppen zum Ausdruck bringst, desto mehr wächst dein Selbstvertrauen.