10-Jährige von Mann verfolgt und verletzt

In Gries im Sellrain, Tirol, ereignete sich am Montag ein alarmierender Vorfall. Ein zehnjähriges Mädchen wurde auf dem Weg zur Schule von einem unbekannten Mann angegriffen. Die Polizei in Kematen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter.

Mit spitzem Gegenstand attackiert

Das Mädchen verließ kurz vor 7.30 Uhr ihr Elternhaus und begab sich auf die Praxmarer Straße in Richtung Schule, als der Vorfall in der Nähe der Brücke Zirmbach geschah. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen von einem Mann verfolgt und festgehalten. Diese versuchte sich aus dem Griff zu befreien und wegzulaufen, wurde jedoch erneut angegriffen. „Dabei fügte er ihr mit einem spitzen Gegenstand leichte Schnittwunden an den Oberarmen zu“, heißt es seitens der Ermittler.

Täterbeschreibung

Der Täter wird als ein Mann mittleren Alters, etwa in den Vierzigern, beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug schwarze Turnschuhe. Trotz der Bemühungen der Polizei fehlt bislang jede Spur von ihm. Die Ermittler rufen die Bevölkerung dazu auf, zweckdienliche Hinweise zu geben. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Kematen unter der Telefonnummer 059133/7115 melden.