10 Mythen rund um Schwangere – Was ist erlaubt und was nicht?

Schwangere haben es wirklich nicht leicht! Immer wieder werden sie darauf hingewiesen, was sie dürfen und was nicht. Wir haben eine kleine Checkliste für euch, die erklärt, was denn nun wirklich schädlich ist und was absolut unbedenklich.

1. Alkohol

Neue Studien besagen, dass sogar die kleinste Menge an Alkohol während der Schwangerschaft schädlich ist. Daher sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen.

2. Sex

Insofern keine gefährlichen Blutungen, vorzeitige Wehen oder andere Komplikationen vorliegen, kann man sich getrost hingeben. Denn ist die Mutter glücklich, so gelangen auch die Glückshormone, die beim Sex abgestoßen werden, zum Kind.