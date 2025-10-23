100 km/h-Böen: Sturmfront fegt über Österreich

Eine Kaltfront zieht über Österreich und bringt stürmische Verhältnisse mit sich. Besonders gefährlich wird der Wind, der zunächst aus südlichen Richtungen weht, nach Durchzug der Front jedoch auf West bis Nordwest dreht und erheblich an Stärke zunimmt. In exponierten Lagen können Böen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen.

Aufgrund dieser Wetterlage haben die Meteorologen von GeoSphere Austria eine gelbe Windwarnung ausgegeben, die von Donnerstagmittag bis Freitagfrüh gilt. In den betroffenen Regionen besteht erhöhte Gefahr durch herabfallende Äste, umstürzende Bäume und umherfliegende Gegenstände.

⇢ Gewitter-Alarm: Hier drohen jetzt schwere Sturmböen und Schnee!



Verkehrsteilnehmer sollten besonders auf Brücken oder mit großen Anhängern vorsichtig sein. Mit Beeinträchtigungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist zu rechnen. Experten raten dazu, lose Gegenstände im Freien zu sichern und beim Autofahren die Geschwindigkeit zu reduzieren, auf Überholmanöver zu verzichten sowie ausreichend Abstand zu halten.

Wechselhafte Wetterlage

Das Wetter in Österreich präsentiert sich am Donnerstag äußerst wechselhaft. Während in Westösterreich und Südösterreich überwiegend dichte Bewölkung vorherrscht, sorgt der Föhn nördlich des Alpenhauptkamms noch für Auflockerungen. In Nordösterreich, Ostösterreich und Südostösterreich können sich abseits einiger morgendlicher Nebelfelder größere sonnige Abschnitte entwickeln.

Sinkende Schneefallgrenze

Im Tagesverlauf nähert sich jedoch eine markante Kaltfront von Westen her und überquert das gesamte Bundesgebiet. Sie bringt zunehmend dichte Wolken sowie Regen und Regenschauer mit sich. Am Abend erreicht das Niederschlagsgebiet auch Ostösterreich und Südostösterreich.

Mit dem Einströmen der kälteren Luftmassen sinkt die Schneefallgrenze deutlich – von anfänglich etwa 1.700 Metern auf rund 1.200 Meter Seehöhe. Vor dem Eintreffen der Kaltfront weht der Wind mäßig bis kräftig aus südlichen Richtungen, dreht anschließend auf West bis Nordwest und frischt teilweise stürmisch auf.

Die gelbe Windwarnung gilt von Donnerstagmittag bis zum frühen Freitagmorgen.