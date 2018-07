11-Jährige wird in Kroatien zur Heldin!

Unglaubliche Zivilcourage und Mut bewies Lotta Englich (11) im Kroatien-Urlaub. Sie sprang nämlich kopfüber in das Hafenbecken von Volosko, um ein sechs Monate altes Baby vor dem Ertrinken zu retten.

Dass Lotta genau wusste was zu tun ist, hat sie ihren sportbegeisterten Eltern zu verdanken. Mirko Englich (39) gewann 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Silber im Ringen. Ihre Mutter Yvonne wurde ebenfalls mehrmalige Deutsche Meisterin. Sie verstarb Anfang des Jahres an Krebs.

Während die Elfjährige ihren Sommerurlaub mit ihren Großeltern in Kroatien verbrachte, wurde die Nachwuchs-Ringerin vom KSV Witten zur echten Lebensretterin.

Einer Mutter, der ihr Baby unmittelbar neben dem Beckeneingang aus den Händen glitt und ins Wasser fiel, sprang Lotta ohne zu zögern zur Hilfe. Das Hafenbecken sei an der Stelle zwei bis drei Meter tief gewesen.

Lotta reagierte offenbar derart rasch, dass nicht einmal professionelle Rettungskräfte anrücken mussten. Das Baby war sofort außer Lebensgefahr.