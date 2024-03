1,2 Tonnen Baumaschinen im Wert von 20.000 Euro gestohlen

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurden zwei Baustellen in Seekirchen am Wallersee (Salzburg) um wertvolle Baumaschinen erleichtert. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 20.000 Euro.

Die Landespolizeidirektion Salzburg bestätigte den Vorfall am Donnerstagmorgen und gab weitere Details bekannt. Die nächtlichen Besucher hatten es auf drei spezielle Maschinen abgesehen: Rüttelplatten.

Diese Geräte, die in der Regel zur Verdichtung von Erdreich eingesetzt werden, können je nach Modell und Bauart bis zu 1,2 Tonnen wiegen. Die Diebe müssen demnach mit einem größeren Fahrzeug angerückt sein, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Unbekannte Täter

Bislang gibt es keine heiße Spur zu den Tätern. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug gekommen sein müssen, um die schweren Geräte abtransportieren zu können. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Baustellenbetreiber den materiellen Verlust beklagen.

Quelle: LPD Salzburg