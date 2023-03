13-Jährige auf Toilette vergewaltigt: Video an Schüler versendet

Ein schockierender Vorfall erschüttert die Stadt Wr. Neustadt in Österreich: Eine 13-jährige soll in einem Lokal Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Der Fall erlangte jedoch noch weitere traurige Bekanntheit, als ein Video des Vorfalls über soziale Medien verbreitet wurde. Die Polizei ermittelt derzeit intensiv, um den Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Geschehnisse haben eine Debatte über den Schutz von Minderjährigen und die Verbreitung von Gewaltvideos im Internet ausgelöst.

Ein grausamer Vorfall erschüttert derzeit die Gemeinde Wr. Neustadt in Niederösterreich: Eine 13-jährige Schülerin eines Gymnasiums soll auf einer Toilette eines Lokals von einem unbekannten Täter vergewaltigt worden sein. Noch schockierender ist die Tatsache, dass die Tat von einer Person gefilmt wurde. Die Polizei setzt alles daran, den Täter zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen. Der Vorfall hat eine breite Debatte über den Schutz von Minderjährigen und die Verbreitung von Gewaltvideos im Internet ausgelöst.

K.o. Tropfen verabreicht

Ein junger Mann, der auf einem Video zu sehen ist, das einen sexuellen Übergriff zeigt, steht unter Verdacht, an der Vergewaltigung beteiligt gewesen zu sein. Das Video verbreitete sich schnell über soziale Netzwerke. Es wird auch vermutet, dass das Opfer möglicherweise mit K.o.-Tropfen betäubt wurde, da ein Schnelltest positiv verlief. Die Polizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt.

An der Schule des Mädchens wurde ein kurzer Ausschnitt des Videos an mehrere Mitschüler verschickt, was zu einer Sensibilisierung der Schüler und einer Krisenarbeit durch die Bildungsdirektion führte.

Die Kriminalpolizei führt derzeit Untersuchungen durch, um den Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.