15-cm-Klinge im Bauch: Mann auf offener Straße niedergestochen

Blutiger Zwischenfall in Klagenfurt: Ein 32-jähriger Kenianer stach auf einen jungen Syrer ein. Die Polizei fand den Flüchtigen samt Tatwaffe in seiner Wohnung.

In Klagenfurt am Wörthersee kam es am späten Sonntagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 32-jähriger Mann aus Kenia attackierte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler einen 24-jährigen Syrer mit einem Messer und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr in der Gasometergasse mitten in Klagenfurt am Wörthersee.

⇢ Nächtlicher Messer-Angriff: Kroate (25) flüchtet in Polizeistation



📍 Ort des Geschehens

Passanten alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde das schwer verletzte Opfer ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee transportiert. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat in seine nahegelegene Wohnung.

Festnahme des Täters

Die Polizei konnte den Verdächtigen kurze Zeit später in seiner Wohnung festnehmen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe – ein Messer mit einer etwa 15 Zentimeter langen Klinge. Der stark alkoholisierte 32-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Die weiteren Untersuchungen hat das Landeskriminalamt Kärnten übernommen. Eine Befragung des Opfers sowie des Tatverdächtigen war bislang nicht möglich.