Nächtlicher Messer-Angriff: Kroate (25) flüchtet in Polizeistation

Mit einem Messer bewaffnet verfolgte ein Unbekannter einen 25-jährigen Kroaten durch Klagenfurt. Die rettende Flucht führte direkt zur Polizei.

In Klagenfurt am Wörthersee kam es am Freitagabend zu einer bedrohlichen Situation, als ein 25-jähriger kroatischer Staatsbürger von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert wurde. Der Vorfall spielte sich gegen 22:00 Uhr im öffentlichen Raum ab.

Der junge Mann reagierte geistesgegenwärtig und suchte umgehend Schutz bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle. Obwohl der Angreifer versuchte, ihm zu folgen, gelang dem 25-Jährigen die Flucht ohne körperliche Verletzungen.

📍 Ort des Geschehens

Täter entkommen

Der Täter brach die Verfolgung schließlich ab und verschwand in unbekannte Richtung. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Suchmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht gefasst werden.

Die Polizei Kärnten bestätigte, dass der Täter nach dem Vorfall in unbekannte Richtung flüchtete und trotz sofort eingeleiteter Fahndung bislang nicht ausgeforscht werden konnte. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Identität des Angreifers sind weiterhin im Gange.