15-jähriger mit Messer bewaffnet auf Raubzug

In den frühen Morgenstunden des Montags ereignete sich in Pamhagen, Bezirk Neusiedl am See, ein beunruhigender Vorfall: Ein 15-jähriger Jugendlicher bedrohte einen 67-jährigen Mann mit einem Messer und versuchte, dessen Auto zu stehlen.

Flucht und Festnahme

Der lebensgefährlich bedrohte Mann konnte zum Glück mit seinem Fahrzeug flüchten und entkam somit einer möglichen Eskalation. Der jugendliche Täter wurde wenig später durch die Polizei festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem 15-Jährigen um einen mehrfach vorbestraften Jugendlichen. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Mittwoch, dass der Verdächtige in die Justizanstalt Korneuburg überstellt wurde.

Vorausgehende Diebstähle und laufende Ermittlungen

Der Jugendliche war mit dem Zug aus Wien nach Pamhagen gereist und hatte bereits gegen 1.00 Uhr morgens ein unverschlossenes Fahrrad und aus mehreren ebenfalls unversperrten Fahrzeugen ein Messer, Feuerzeuge und Bargeld gestohlen. Die Polizei führt weiterhin umfangreiche Ermittlungen durch, um weitere Details zu den Taten und möglichen Zusammenhängen zu klären.