15-Meter-Absturz beim Wandern: Tochter rettet schwer verletzten Vater

Dramatische Szenen am Stubaier Höhenweg: Nach einem 15-Meter-Sturz ihres Vaters über felsiges Gelände bewies eine 27-jährige Niederländerin bemerkenswerte Geistesgegenwart.

Eine gemeinsame Wanderung von Vater und Tochter aus den Niederlanden endete am Stubaier Höhenweg in Tirol mit einem schweren Unfall. Die 27-Jährige und ihr 62-jähriger Vater waren am Donnerstagmorgen frühzeitig von der Innsbrucker Hütte aufgebrochen und wollten zur Bremer Hütte gelangen.

Folgenschwerer Sturz

Auf einem als schwarz markierten Wegabschnitt mit hohem Schwierigkeitsgrad unterhalb der Äußeren Wetterspitze kam es zum Unglücksfall. Der 62-Jährige geriet ins Stolpern, verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa 15 Meter über steiles, felsiges Gelände ab.

📍 Ort des Geschehens

Der gesamte Stubaier Höhenweg ist durchgehend als schwarzer, also schwerer Bergweg ausgewiesen und erfordert laut offiziellen Angaben Erfahrung im alpinen Gelände, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit sowie eine einwandfreie Ausrüstung. Schwere Unfälle sind auf dieser Route keine Seltenheit, weshalb besondere Vorsicht geboten ist – auch auf vermeintlich einfachen Abschnitten.

Schnelle Rettung

Seine Tochter musste den Sturz mitansehen, reagierte jedoch umgehend. Sie alarmierte sofort die Rettungskräfte und stieg anschließend zu ihrem verunglückten Vater hinab, um Erstversorgung zu leisten. Der Niederländer hatte bei dem Absturz schwere Verletzungen erlitten.

Ein Notarzthubschrauber des Typs Christophorus 1 wurde zur Unfallstelle beordert. Die Einsatzkräfte bargen den verletzten Wanderer und transportierten ihn umgehend in die Universitätsklinik Innsbruck.