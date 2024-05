17-jährige Serbin gründet eigenen Reitclub!

Ema Bozanic, ein jugendliches Talent aus dem malerischen Gornji Milanovac (Serbien), hat die Faszination für Pferde bereits im Kindesalter entdeckt und setzt nun mit gerade einmal 17 Jahren ihre Passion in die Tat um. Auf dem familiären Anwesen gründete sie zunächst einen Reitklub, bevor sie ihre Aktivitäten auf größere Flächen im beschaulichen Dorf Preljina nahe Cacak (Serbien) ausweitete. Dort teilt sie ihre Pferdebegeisterung mit anderen und stellt ihre vierbeinigen Freunde – Zeka, Ciga, Vihor und Zeba – vor.

Vom Anfänger zum Profi

„Kinder wie Erwachsene kommen, vor allem am Wochenende, zum Reiten. Wir beginnen mit dem Grundniveau im Kreis, damit sie sich an das Pferd gewöhnen. Sobald sie Trab und Galopp beherrschen und das Pferd lenken können, wechseln wir zum Geländereiten. Das Erste, was ich Anfängern sage, ist, sie sollen sich entspannen, denn Pferde spüren unsere Stimmungen, und das beeinflusst, wie sie den Menschen annehmen. Nervosität und schlechte Laune wirken sich auch auf die Pferde aus, daher sollte man ruhig bleiben, und das Pferd wird den Anweisungen folgen“, erklärt Ema Bozanic.

Schulbank und Sattel unter einen Hut gebracht

Die Organisation ihres Alltags, um Schule und Pferde zu vereinbaren, ist nicht immer einfach für die Jugendliche, aber ihre Liebe zum Reitsport und allem, was dazugehört, überwiegt. Ema gesteht, dass sie in der Schule oft an ihre Tiere denkt. „Zeka ist temperamentvoll und immer bereit für einen Galopp, während Ciga etwas faul ist, ideal für diejenigen, die langsames Reiten und entspannte Spaziergänge in der Natur bevorzugen. Wie wir, haben auch sie ihren eigenen Charakter. Entscheidend ist der erste Kontakt mit dem Pferd, darauf basiert alles Weitere. Ich habe mir diesen Ort so vorgestellt, dass alle, die Pferde lieben, hierherkommen können, um Zeit mit ihnen zu verbringen“, fügt Ema hinzu.

Jugendlicher Unternehmergeist

Ihre Freizeit widmet sie voll und ganz den Pferden, täglich besucht sie das Anwesen, um sie zu füttern und auszuführen. Ema Bozanic ist der beste Beweis, dass bei vorhandenem Willen und Ideen es nie zu früh ist, ein eigenes Geschäft zu starten. Allerdings betont sie auch, dass viel Engagement nötig ist, um die Ziele zu erreichen – und auf diesem Weg schreitet Ema mit großen Schritten voran.