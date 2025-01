17-Jähriger crasht Auto am Gürtel – Drei Verletzte

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Margaretengürtel in Wien. Ein 17-jähriger Autofahrer aus Serbien verlor gegen Mitternacht die Kontrolle über seinen Wagen.

Nach Angaben der Wiener Polizei geschah der Unfall in einer Linkskurve, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und gegen ein Gebäude prallte.

Glück im Unglück für die Insassen

Trotz der Schwere des Unfalls erlitten der Fahrer und seine zwei ebenfalls 17-jährigen Mitfahrer lediglich leichte Verletzungen. Alle drei Jugendlichen wurden zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte vor Ort

Wie die Feuerwehr berichtete, wurde das Fahrzeug durch den Aufprall auf den Gehweg geschleudert und kam zwischen der Hausmauer und einer Betonabgrenzung zum Stehen. Die Feuerwehr war im Einsatz, um das Wrack zu bergen. Glücklicherweise waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Der Fahrzeuglenker wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit noch im Gange.