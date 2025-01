Mann wollte Kinder für Dreharbeiten „ausleihen“

In der weststeirischen Gemeinde Eibiswald hat ein Vorfall vor der örtlichen Volksschule für Besorgnis unter Eltern, Lehrern und Schülern gesorgt. Am Dienstagmorgen sprach ein unbekannter Mann eine Schulassistentin an und fragte, ob er Kinder für Filmdreharbeiten mitnehmen dürfe.

Sicherheitsmaßnahmen verstärkt

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Die Assistentin verwehrte dem Mann umgehend den Zutritt woraufhin dieser wieder kehrt machte. Die Assistentin alarmierte sofort die Schulleitung, welche sofort die Polizei rief und die Eltern informierte.

„Die Polizei wird ab sofort vor und rund um die Schule präsent sein“, schrieb der Direktor in einer Nachricht an die Erziehungsberechtigten. Und: „Sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen!“

Dreharbeiten in der Region

Heimo Kohlbacher, Sprecher der Polizei, bestätigte, dass in der Region derzeit tatsächlich Aufnahmen stattfinden, und lobte die umsichtige Reaktion der Schulmitarbeiter.

Lesen Sie auch: Mann versuchte 10-Jährige an Bushaltestelle zu entführen Ein unbekannter Mann versuchte, ein Mädchen in Siegendorf zu entführen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

15-Jährige in weißem Transporter entführt und missbraucht In Gelsenkirchen wurde ein 15-jähriges Mädchen von zwei maskierten Männern entführt und schwer sexuell missbraucht. Die Polizei ermittelt.

Erneut versuchte Kindesentführungen in Wien (PRÄVENTIONSTIPPS) In einem beunruhigenden Vorfall wurden Kinder von fremden Männern angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert.

Die Polizei betont die Bedeutung des Präventionsprojekts „Kinderpolizei“, bei dem Schüler lernen, wie sie auf Fremde reagieren sollen. Eltern werden aufgefordert, verdächtige Vorkommnisse zu melden, um die Sicherheit zu gewährleisten.