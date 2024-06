20.000 Kunden bekommen jetzt Gratis-Strom

Ein führender Anbieter aus Oberösterreich geht einen neuen Weg, um seinen treuen Kunden in Zeiten wirtschaftlicher Not zur Seite zu stehen. In einer bemerkenswerten Initiative hat das Unternehmen angekündigt, ausgewählten Kunden bis zu 60 Tage lang kostenfreien Strom zur Verfügung zu stellen.

Finanzielle Belastung

Obwohl die Strompreise im Allgemeinen einen Rückgang erfahren haben, bleibt die finanzielle Belastung durch die Kosten für Strom und Gas bedeutend. Die Regulierungsbehörde E-Control weist darauf hin, dass ein Wechsel des Energieanbieters für einen durchschnittlichen Haushalt Einsparungen von bis zu 2.000 Euro im Jahr bedeuten kann. Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der Behörde, appelliert an die Anbieter, treuen Kunden durch Preissenkungen zu unterstützen.

60 Tage Gratis-Strom

Eine vielversprechende Nachricht kommt von der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ): Nach intensiven Verhandlungen haben sich Energieanbieter dazu bereit erklärt, mehr als 20.000 bestehenden Kunden der Energie AG, die jährlich bis zu 100.000 Kilowattstunden Strom beziehen, bis zu 60 kostenfreie Tage Strom anzubieten. Dies entspricht einer Ersparnis von 16,4 Prozent. Besonders für kleinere Betriebe bedeutet diese Unterstützung einen erheblichen finanziellen Vorteil. Die WKOÖ motiviert Unternehmen, diesen Bonus vor dem 30. Juni in Anspruch zu nehmen und hofft, dass weitere Anbieter in Oberösterreich diesem Beispiel folgen werden.

Kritik trotz Senkungen

Die Reaktionen auf die Senkung der Stromkosten sind gemischt, insbesondere nach der Entscheidung der Energie AG, die Verträge für die Einspeisung von Photovoltaik-Strom für 20.000 ihrer Kunden zu kündigen. Diese Maßnahme führt zu finanziellen Einbußen bei den Betroffenen und sorgte für öffentlichen Unmut. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Interesse an Photovoltaik-Anlagen ungebrochen hoch. Im Vorjahr wurden etwa 140.000 neue Anlagen installiert, was die anhaltende Beliebtheit dieser nachhaltigen Energiequelle bestätigt.