Mehr Weiße: Deutscher Teamchef empört über „Scheiss-Umfrage“ (VIDEO)

Julian Nagelsmann, Trainer von Deutschlands A-Nationalmannschaft, hat sich entschieden gegen eine kürzlich durchgeführte Umfrage ausgesprochen.

Diese zeigt auf, dass ein bedeutender Teil der deutschen Bevölkerung sich mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft wünscht. Diese Umfrage, die für erhebliche Diskussionen sorgte, wird von Nagelsmann als „rassistisch“ gebrandmarkt. Er macht deutlich, dass er in Zukunft auf solche Umfragen gerne verzichten würde.

Rückkehr ins Rampenlicht

Nach mehr als eineinhalb Jahren ohne Einsatz im Nationaltrikot steht Manuel Neuer, der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, vor seinem Comeback. Dieses ist für das bevorstehende Freundschaftsspiel gegen die Ukraine in Nürnberg geplant. Die Vorfreude auf seine Rückkehr wird jedoch von der besagten Umfrage und deren Ergebnissen überschattet.

Lesen Sie auch: Rassismus-Alarm: Österreich schneidet sehr schlecht ab Eine Studie der FRA offenbart alarmierende Zahlen zu Rassismus und Diskriminierung gegen Schwarze in der EU, insbesondere in Deutschland und Österreich.

"Eskimos, Türken oder Neger": Rassismus-Eklat in Volksschule Eine Volksschullehrerin aus Kärnten hat ihrer Klasse ein Arbeitsblatt ausgeteilt, auf welchem nicht nur veraltete, sondern auch rassistische Begriffe

Serbischer Kicker Vlahović im Live-TV rassistisch beleidigt: "Du bist ein Zigeuner" (VIDEO) Vor genau einem Monat beleidigten Atalanta-Fans den serbischen Stürmer Dušan Vlahović nach einem Match gegen den AC Florenz mit rassistischen Gesängen.

Ergebnisse und Reaktionen

Die Umfrage, initiiert vom WDR, offenbart, dass 20% der befragten Deutschen sich eine Nationalmannschaft mit einem höheren Anteil weißer Spieler wünschen. Darüber hinaus äußerten 17 Prozent Bedauern darüber, dass der aktuelle DFB-Kapitän, Ilkay Gündogan, türkische Wurzeln hat. Diese Ergebnisse haben nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch unter Spielern und Funktionären für Unruhe gesorgt.

Positionierung von Nagelsmann

Julian Nagelsmann positioniert sich klar gegen die Ergebnisse der Umfrage und betont, dass Rassismus in keinem Aspekt des Lebens, geschweige denn im Fußball, einen Platz haben darf. Er kritisiert die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für eine derart polarisierende Frage: „Wahnsinn, dass wir im Öffentlichrechtlichen so eine Frage stellen (…) Wir spielen für jeden im Land. Ich hoffe, nie wieder irgendwas von so einer Scheiss-Umfrage zu lesen.“

Seine harsche Reaktion stößt auf ein geteiltes Echo und offenbart eine tiefe Spaltung in der Debatte um Rassismus und Repräsentation im deutschen Fußball. Nagelsmann selbst sieht sich nun mit der Kritik konfrontiert, ungestüm und wenig bedacht argumentiert zu haben.