2020 – erinnern Sie sich, was außer Covid-19 noch geschah?

Ein virales U-Bahn-Video, ein rekordverdächtiger Super Bowl-Auftritt und prominente Trennungen prägten das Jahr 2020. Die Pandemie hinterließ Spuren.

Die weltweite COVID-19-Pandemie, die vor fünf Jahren begann, hat die Gesellschaft nachhaltig geprägt, auch wenn sie heute seltener im Alltag thematisiert wird. Im Jahr 2020 wurden Impfungen, Isolation, Maskentragen und soziale Distanzierung zu festen Bestandteilen des täglichen Lebens. Viele Menschen erinnern sich noch lebhaft an die Zeit der Isolation, das Homeoffice und das Maskentragen im Freien. Diese globale Krise brachte bemerkenswerte Momente in der Popkultur hervor, die bis heute nachwirken.

Ein solch denkwürdiger Moment war der virale Auftritt von Charlotte Awbery. Sie wurde schlagartig berühmt, als ein Video von ihr, in dem sie „Shallow“ in einer U-Bahn-Station sang, über 87 Millionen Mal aufgerufen wurde. Ihr Auftritt führte zu einem Gastspiel in der Ellen DeGeneres Show, wo sie erklärte, dass sie auf dem Weg zu einem Treffen mit einer Freundin war, als Kevin Freshwater sie bat, das Lied zu vervollständigen.

Popkulturelle Highlights

Ein weiteres Highlight war die Super Bowl LIV Halbzeitshow am 2. Februar 2020, bei der Shakira und Jennifer Lopez gemeinsam auftraten. Es war das erste Mal, dass zwei lateinamerikanische Künstlerinnen diese Bühne gemeinsam betraten. Der Auftritt, der für vier Primetime Emmy Awards nominiert wurde, ist mit 324 Millionen Aufrufen der meistgesehene Super Bowl-Auftritt auf YouTube.

Auch im persönlichen Leben von Prominenten gab es bemerkenswerte Entwicklungen. Travis Kelce, der später durch seine Beziehung mit Taylor Swift Schlagzeilen machte, war 2020 mit der Sportjournalistin Kayla Nicole liiert. Ihre Beziehung, die über Instagram begann, war von mehreren Trennungen und Versöhnungen geprägt, bevor sie sich 2022 endgültig trennten.

In der Welt der Serien sorgte „Tiger King: Murder, Mayhem and Madness“ bei seiner Premiere am 20. März 2020 auf Netflix für großes Aufsehen. Die Dokumentation machte Joe Exotic und Carole Baskin zu viralen Sensationen. Joe Exotic wurde noch im selben Jahr wegen verschiedener Straftaten verurteilt, darunter die Planung von Caroles Ermordung, und bleibt bis 2036 inhaftiert.

Film und Streaming

Im Kino war „Sonic“ einer der erfolgreichsten Filme während der Pandemie und erzielte fast 320 Millionen Dollar. Der dritte Teil der Reihe brachte fast 500 Millionen Dollar ein. Andere bemerkenswerte Filme, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden, sind „Bad Boys For Life“, „Tenet“, „1917“ und „Dolittle“. Auf Streaming-Plattformen erfreuten sich „Extraction“, „Hamilton“, „The Old Guard“ und „Wonder Woman 1984“ großer Beliebtheit.

Auch im Privatleben von Elon Musk und Grimes gab es Entwicklungen. Obwohl sie 2018 ihre Beziehung begannen und 2021 eine „halbe Trennung“ bekanntgaben, pflegen sie weiterhin eine gute Beziehung und erziehen gemeinsam ihre Kinder. Grimes beantragte 2023 das Sorgerecht für ihre drei Kinder, während Musk kürzlich die Geburt seines 14. Kindes mit Shivon Zilis bekanntgab.

Während der Pandemie debütierten einige prominente Paare bei öffentlichen Veranstaltungen. Bill Hader und Rachel Bilson traten bei den Golden Globes 2020 auf, trennten sich jedoch später im Jahr. Auch Channing Tatum und Jessie J zeigten sich als Paar, bevor sie sich im April 2020 trennten.

Bei den Oscars 2020 triumphierte der südkoreanische Film „Parasite“ und gewann vier Oscars, darunter den für den besten Film. Regisseur Bong Joon-ho scherzte bei der Zeremonie, dass er „heute Abend viel trinken“ werde, um seinen Erfolg zu feiern.

Die Grammy-Verleihung 2020, die ebenfalls Anfang des Jahres stattfand, wurde vor allem über soziale Medien verfolgt. Lil Nas X feierte mit „Old Town Road“ große Erfolge, während Billie Eilish als jüngste Künstlerin vier Hauptpreise gewann, darunter das Album des Jahres.

Im Januar 2020 sorgten Prinz Harry und Meghan Markle für Aufsehen, als sie ihren Rückzug aus der königlichen Familie verkündeten, was als „Megxit“ bekannt wurde. Sie strebten finanzielle Unabhängigkeit an und zogen im März 2020 nach Kalifornien.

Das Jahr 2020 war auch von Verlusten geprägt. Kobe Bryant starb bei einem Hubschrauberabsturz, woraufhin die gesamte NBA-Saison seinem Erbe gewidmet wurde. Chadwick Boseman erlag einem Krebsleiden, und Diego Maradona, bekannt für die „Hand Gottes“, verstarb im November an einem Herzinfarkt.

Maradona bleibt eine kontroverse, aber herausragend talentierte Figur im Sport.