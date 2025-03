Trump kürzt NASA Budget: Weg frei für Elon Musk ?

Donald Trump plant drastische Budgetkürzungen bei der NASA, die deren Forschung stark beeinträchtigen könnten. Elon Musk sieht Chancen.

Die Regierung unter der Führung von Donald Trump plant drastische Kürzungen im Budget der NASA, die insbesondere die Mittel für wissenschaftliche Programme betreffen sollen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Reduzierung um 50 % vorgeschlagen, was die Forschungsfähigkeit der NASA erheblich beeinträchtigen könnte. Diese Budgetmaßnahmen sind Teil einer umfassenderen Strategie, die Prioritäten der Weltraumagentur neu zu ordnen, indem der Schwerpunkt von wissenschaftlichen Missionen auf Kooperationen mit dem kommerziellen Sektor verlagert wird.

In diesem Zusammenhang sind Vertreter von Elon Musks Unternehmen präsent, um sich einen bedeutenden Anteil der Aufträge zu sichern. Diese Entwicklung könnte die ursprüngliche Absicht des Kongresses von 1958 verändern, die NASA als führende Institution für Weltraumforschung mit direkter staatlicher Finanzierung zu etablieren.

Die Ankündigung der potenziellen Kürzungen hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Besorgnis ausgelöst. Casey Dreier von der Planetary Society äußerte sich besorgt und sagte, dass eine solche Umsetzung einem „Ereignis auf dem Niveau eines Aussterbens für die Weltraumwissenschaft und -forschung in den Vereinigten Staaten“ gleichkäme. Der Verlust von so viel Geld in kurzer Zeit wäre beispiellos in der Geschichte der NASA und könnte zu drastischen Maßnahmen führen, wie der Schließung zahlreicher aktiver und produktiver Missionen, der Einstellung fast aller neuen Missionen und der Reduzierung der amerikanischen Arbeitskräfte im Bereich der Weltraumwissenschaft.

Privatisierungstrend

Obwohl die vollständige Privatisierung der NASA nicht auf der Agenda steht, zeigt sich ein Trend zur Auslagerung bestimmter Operationen an private Unternehmen. Dieser Wandel erlaubt es der NASA, sich auf die Erforschung des tiefen Weltraums zu konzentrieren, während alltägliche Missionen dem privaten Sektor überlassen werden. Kritiker warnen jedoch, dass dieser Ansatz die wissenschaftlichen Unternehmungen der NASA und die nationalen Sicherheitsinteressen gefährden könnte, da private Unternehmen möglicherweise der Rentabilität Vorrang vor wissenschaftlichem Fortschritt einräumen.

SpaceX, unter der Leitung von Elon Musk, spielt eine zentrale Rolle in der Transformation des Weltraumforschungssektors, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von Trägerraketen. Durch die Entwicklung von wiederverwendbaren Raketen hat SpaceX die Startkosten erheblich gesenkt, was es der NASA ermöglicht hat, die Anzahl der wissenschaftlichen Missionen zu erhöhen und Budgetmittel in andere Forschungsprojekte umzuleiten. Ein Start von SpaceX kostet etwa 62 Millionen Dollar, was deutlich günstiger ist als das Angebot der United Launch Alliance.

Starship-Programm

Das Starship-Programm von SpaceX eröffnet Möglichkeiten für groß angelegte Missionen, wie das Senden schwerer wissenschaftlicher Experimente zum Mond oder Mars. Diese Fähigkeit könnte den Umfang und die Reichweite wissenschaftlicher Forschungen im Weltraum erweitern und neue Horizonte für die wissenschaftlichen Ziele der NASA eröffnen. Durch die Bereitstellung eines zuverlässigen und häufigen Zugangs zum Weltraum hat SpaceX die Durchführung zahlreicher wissenschaftlicher Experimente erleichtert.

Das SpaceX-Raumschiff Dragon transportiert regelmäßig Forschungsmaterialien und Ausrüstung zur Internationalen Raumstation, was entscheidend für die Fortführung wissenschaftlicher Aktivitäten in der Umlaufbahn ist.