Soul, Funk & Rock: Kravitz bringt Stadthalle zum Beben

Lenny Kravitz rockt Wien mit seiner „Blue-Electric-Light“-Tour. Der Grammy-Gewinner vereint Rock, Funk und Soul in der Stadthalle.

Lenny Kravitz, der vierfache Grammy-Gewinner, bringt heute mit seiner Tour „Blue-Electric-Light“ einen Mix aus Rock, Funk und Soul nach Wien. Die Stadthalle wird zur Bühne für den Künstler, der bereits zwölf Alben veröffentlicht hat und dessen neuestes Werk, „Blue-Electric-Light“, letztes Jahr das Licht der Welt erblickte.

In einem kürzlich geführten Interview, das vor seiner Tournee durch Deutschland stattfand, äußerte sich der 60-jährige Rockstar besorgt über die aktuellen globalen Entwicklungen. Er sprach von Kräften, die darauf abzielen, die Gesellschaft zu spalten, und hob die Bedeutung hervor, sich für Menschlichkeit einzusetzen.

Für Kravitz ist Musik ein verbindendes Element, und seine Karriere war stets von Themen wie Frieden, Gleichheit und Menschlichkeit geprägt. Schon sein Debütalbum „Let Love Rule“ aus dem Jahr 1989 thematisierte die Macht der Liebe, eine Botschaft, die er in späteren Hits wie „Believe“ und „Love Revolution“ fortführte. Auch auf seinem neuesten Album setzt er sich mit einer Welt der Liebe und des Friedens auseinander, insbesondere im Song „Love Is My Religion“, der gesellschaftlichen Hass kritisiert.

Musikalische Einflüsse

Kravitz ist nicht nur als Sänger bekannt, sondern auch als Songwriter, Produzent und Multi-Instrumentalist. Seine Musik ist stark von den Klängen des Soul, Rock und Funk der 60er- und 70er-Jahre beeinflusst. Seine beeindruckende Karriere wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter vier Grammy Awards. Kürzlich wurde ihm der „Music Icon Award“ bei den People’s Choice Awards 2024 verliehen, und er erhielt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Für die Besucher des Konzerts in der Wiener Stadthalle wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.