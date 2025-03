Severinas bewegende Hommage: Frauentag mit Mama Ana gefeiert

Severina, die gefeierte kroatische Sängerin, überrascht mit einem emotionalen Beitrag zum Frauentag. Sie ehrt ihre Mutter und inspiriert ihre Fans.

Severina ehrte den Internationalen Frauentag mit einem besonderen Beitrag auf ihren sozialen Medien. Sie veröffentlichte ein Bild mit ihrer Mutter Ana und schrieb dazu: „Einige Frauen warten auf Wunder, andere erschaffen sie selbst. Alles Gute zum Frauentag der stärksten Frau der Welt, meiner Mama…“

Im Jahr zuvor hatte Severina den Frauentag anders begangen. Sie rief ihre Anhänger dazu auf, am Nachtmarsch teilzunehmen, der an diesem besonderen Tag stattfand. In einem inspirierenden Post schrieb sie: „Wenn ein Mann etwas tut, ist es Strategie. Wenn eine Frau dasselbe tut, kalkuliert sie… Nun, hier habt ihr es. Meine lieben ‚kleinen und machtlosen Frauen‘, zeigen wir ihnen heute, wie groß und mächtig wir sind. Heute ist unser Tag und deshalb… Alle zum Frauenmarsch!“

Rechtliche Herausforderungen

Der Frauentag im vergangenen Jahr war für Severina auch von rechtlichen Herausforderungen begleitet. In den sozialen Medien berichtete sie von ihren Besuchen bei Gericht und Institutionen, die sie und ihr Kind schützen sollten. Sie beschrieb die Situation als „dasselbe Elend“ und sprach von „Gerichtsbesuchen“ und „Institutionen, die das Kind und mich schützen sollten…“. Sie beklagte, dass der Täter das Mobbing über Institutionen fortsetze und schrieb: „Zähne zusammenbeißen und durchhalten.“

Severina ist bekannt dafür, ihr Leben offen in den sozialen Medien zu teilen. Kürzlich zeigte sie ein modisches Detail aus ihrer Vergangenheit: Socken mit Blumenmuster, die sie 1998 im Musikvideo zu „Djevojka sa sela“ trug. Diese präsentierte sie erneut in einem karierten Anzug und schwarzen Schuhen.

Aktivitäten und Auftritte

Die Sängerin ist sehr aktiv auf sozialen Plattformen und gratulierte kürzlich ihrem Manager Tomica Petrovic zum Geburtstag. Sie postete zwei Fotos, auf denen sie Tomica küsst und er ihrem Sohn Aleksandar bei den Hausaufgaben hilft. „Ich küsse deinen klugen Kopf, was würde ich ohne ihn tun? Alles Gute zum Geburtstag dem einzigen Mann in meinem Leben, den meine Freunde anerkennen…“, schrieb sie.

Vor kurzem sorgte Severina erneut für Aufsehen, als sie ein Video aus einem Boxring postete. Gekleidet in Sportleggings, einem Top, Boxhandschuhen und High Heels, zeigte sie ihre Boxfähigkeiten und schrieb dazu: „Ich werde ich sein…“. Der Beitrag erhielt viele positive Reaktionen, darunter Feuer- und Herz-Emoticons.

Am vergangenen Wochenende trat Severina in der slowenischen Stadt Ptuj auf und begeisterte das Publikum mit einem energiegeladenen Konzert. Während des Auftritts bat sie um Applaus für die serbischen Studenten, die für Gerechtigkeit, Würde und Freiheit kämpfen.

„Bitte einen großen Applaus für alle Studenten aus Serbien“, sagte sie, was mit starkem Applaus beantwortet wurde. In diesem emotionalen Moment sang sie das Lied „Gardelin“.

Nach dem Konzert teilte Severina ein Video der Veranstaltung auf Instagram und schrieb: „’Eure Hände sind blutig‘ ist die Botschaft der serbischen Studenten, die für Gerechtigkeit, Würde und Freiheit kämpfen… Sie sind das Leuchtfeuer der gesamten Region, danke ihnen. Wir senden ihnen Liebe aus Slowenien“.