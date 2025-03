Djokovic ausgeschieden! Überraschungsniederlage gegen „Lucky Loser“

Novak Djokovic erleidet beim Masters in Indian Wells eine überraschende Niederlage. Der Außenseiter Botic van de Zandschulp triumphiert eindrucksvoll.

Novak Djokovic erlebte einen unerwarteten Rückschlag bei seinem ersten Auftritt des Jahres beim Masters in Indian Wells. Trotz seiner beeindruckenden Bilanz von fünf Siegen bei diesem Turnier unterlag er in der zweiten Runde dem niederländischen Außenseiter Botic van de Zandschulp mit 6:2, 3:6, 6:1.

Der 85. der Weltrangliste, Van de Zandschulp, der sieben Jahre jünger ist als Djokovic und noch keinen Turniersieg vorweisen kann, triumphierte über den als einen der größten Tennisspieler der Geschichte geltenden Serben.

Die Niederlage wird noch bemerkenswerter, da Van de Zandschulp als „Lucky Loser“ ins Hauptfeld des Turniers gelangte. Ursprünglich hatte er sich nicht qualifiziert, rückte aber nach, als Facundo Diaz Acosta sich zurückzog. In der ersten Runde hatte er Nick Kyrgios besiegt und mit dem Sieg über Djokovic den Einzug in die dritte Runde gesichert.

Herausragende Leistungen

In der Tenniswelt ist Van de Zandschulp kein Unbekannter. Bei den US Open im letzten Jahr besiegte er in der zweiten Runde den Titelverteidiger Carlos Alcaraz in drei Sätzen und triumphierte im Davis Cup über Rafael Nadal in dessen letztem Karrierematch. Dennoch schied er beim Grand Slam in New York direkt nach dem Sieg über Alcaraz aus, und Nadal, der in den letzten Jahren mehr mit Rehabilitierungen beschäftigt war, als auf dem Platz zu stehen, unterlag ihm am Ende seiner Karriere.

Auch Djokovic hat bessere Zeiten erlebt. Van de Zandschulp gelang es, in diesem Match 13 Punkte in Folge gegen ihn zu gewinnen. Im ersten Satz hatte Djokovic eine Aufschlagquote von unter 50 Prozent und konnte nur 33 Prozent der Punkte gegen seinen Gegner erzielen. Der Niederländer entschied den ersten Satz bereits nach einer halben Stunde für sich. Im zweiten Satz fand Djokovic zurück ins Spiel, erzielte ein Break im zweiten Spiel und führte mit 3:0. Van de Zandschulp verhinderte jedoch, dass Djokovic den Satz bei 5:1 beendete, was den Serben sichtlich verärgerte. Dennoch schaffte Djokovic den Ausgleich auf 1:1 in den Sätzen.

Entscheidender dritter Satz

Im entscheidenden dritten Satz schien es, als könnte Djokovic das Match drehen, wie er es schon oft getan hat. Doch dann brach er ein. Van de Zandschulp nahm ihm im dritten und fünften Spiel den Aufschlag ab und sicherte sich damit den größten Sieg seiner Karriere.