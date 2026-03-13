2026 wird Mega-Sportjahr: Olympia, WM und 48-Team-Chaos

Von Olympia bis zur Fußball-WM: 2026 wird zum absoluten Sportjahr – und der Kalender lässt kaum eine Pause.

2026 verspricht ein Sportjahr der Superlative zu werden. Für Fans aller Disziplinen jagt ein Großereignis das nächste – ein Kalender, der kaum Luft zum Verschnaufen lässt. Den Auftakt machen im Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo, ehe der Sommer ganz im Zeichen des Fußballs steht. Die Herren-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird erstmals mit 48 Mannschaften und insgesamt 104 Partien ausgetragen – ein Format, das neue Maßstäbe setzt.

Das Jahr nimmt gleich mit Vollgas Fahrt auf. Im Jänner kämpfen die besten Dartspieler der Welt im Alexandra Palace in London um den WM-Titel, während die Rallye Dakar die Teilnehmer durch Saudi-Arabien treibt. Die Tour de Ski führt durch Italien, die Vierschanzentournee gastiert in Österreich. In der Fußball-Bundesliga rollt nach der Winterpause der Ball wieder – das erste Spiel bestreiten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Eiskunstläufer messen sich bei den Europameisterschaften in Sheffield, Handballer bei der Herren-EM in Skandinavien. Dazu kommen die Australian Open im Tennis und die Skiflug-WM in Oberstdorf.

Olympia & Super Bowl

Der Februar gehört zwei Ereignissen, die weltweit Millionen vor die Bildschirme locken: den Olympischen Winterspielen in Italien und dem Super Bowl in Kalifornien. Daneben finden die Bahnrad-Europameisterschaften in der Türkei und die Premier League Darts in Newcastle statt.

Im März geht es nahtlos weiter. Der Tokio-Marathon lockt die Laufelite in die japanische Metropole, in Thailand fällt der Startschuss zur MotoGP-Saison. Die Winter-Paralympics werden ebenfalls in Italien ausgetragen. Die Formel 1 nimmt in Australien ihren Saisonbetrieb auf, die DEL-Saison im Eishockey findet ihren Abschluss. Biathlon-Weltcup, Leichtathletik-Hallen-WM und das Ski-alpin-Weltcup-Finale runden den Monat ab.

Der April bringt das Handball-Final4 nach Köln und die Snooker-WM nach Sheffield. Mit dem Boston Marathon und dem London Marathon stehen zwei der bedeutendsten Straßenrennen der Welt auf dem Kalender. Tischtennis-Fans schauen nach London, wo die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Im Mai geht es Schlag auf Schlag: Die Basketball-Bundesliga endet, das DFB-Pokalfinale der Frauen wird in Köln entschieden. Die Eishockey-WM der Herren startet in der Schweiz, die Fußball-Bundesliga verabschiedet sich in die Sommerpause. Der Giro d’Italia rollt an, die UEFA Champions League der Frauen macht Station in Oslo. Zum Monatsende hin folgen die French Open in Paris und das Finale der UEFA Champions League der Herren in Budapest.

Fußball-WM & Sommer

Der Juni beginnt mit dem letzten Spieltag der Handball-Bundesliga und dem World Cup of Darts in Frankfurt. Dann übernimmt der Fußball die Bühne: Die FIFA-Weltmeisterschaft der Herren nimmt ihren Lauf. Parallel dazu startet in London das Rasentennis-Turnier in Wimbledon.

Im Juli dreht sich in der Radsportwelt alles um die Tour de France. Das Darts World Matchplay beginnt, die Finals 2026 finden in Hannover statt, und Paris richtet die Schwimm-Europameisterschaften aus.

Der August steht im Zeichen der Ausdauer und Athletik. Die Tour de France Femmes geht auf die Strecke, Birmingham empfängt die Leichtathletik-Europameisterschaften, und die Feldhockey-WM wird in Belgien und den Niederlanden ausgetragen. Dazu kommen die Vuelta im Radsport und die US Open im Tennis.

Im September nimmt die Basketball-WM der Frauen in Deutschland Fahrt auf, und die Champions-League-Saison der Herren beginnt. Die Straßenradsport-WM wird in Kanada ausgetragen, der Berlin-Marathon zieht die Laufelite durch die Hauptstadt.

Der Oktober startet mit der Straßenrad-EM in Slowenien und dem Ironman World Championship auf Hawaii. In Dortmund steigt die European Darts Championship.

Im November läuft New York: Der Marathon in der amerikanischen Metropole ist eines der emotionalsten Rennen des Jahres. Die Eishockey-WM der Frauen beginnt in Dänemark, der Grand Slam of Darts gastiert in Wolverhampton, und die MotoGP-Saison findet in Spanien ihren Abschluss.

Den Jahresabschluss gestalten im Dezember die Kurzbahn-Weltmeisterschaften im Schwimmen in Peking und die Handball-EM der Frauen in Osteuropa. In Abu Dhabi fällt die Zielflagge beim letzten Formel-1-Rennen der Saison, und im Alexandra Palace in London beginnt bereits die Darts-WM 2027.