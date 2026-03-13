Österreich: Mehr Jobs, weniger Stunden – das Arbeitsmarkt-Rätsel

Mehr Jobs, weniger Arbeit – Österreichs Arbeitsmarkt steckt voller Widersprüche. Neue Zahlen enthüllen, was hinter dem Beschäftigungsrekord wirklich steckt.

Österreichs Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Neue Daten der Statistik Austria zeigen: Seit 2005 sind 750.000 Menschen zusätzlich in Beschäftigung gekommen – doch das gesamte Arbeitsvolumen ist in diesem Zeitraum kaum gewachsen.

Im Jahr 2025 gingen 4,5 Millionen Menschen einer Erwerbstätigkeit nach – um 750.000 mehr als zwei Jahrzehnte zuvor. Das entspricht einem Zuwachs von 20,1 Prozent, während die Bevölkerung im selben Zeitraum lediglich um 11,5 Prozent wuchs. Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen erreichte einen Wert von 74,3 Prozent.

Hinter diesen Rekordzahlen verbirgt sich allerdings ein Widerspruch, sobald man die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in den Blick nimmt. „Das Arbeitsvolumen ist in 20 Jahren nur um 2,1 Prozent gestiegen“, erklärt Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria. Aufgelöst wird dieses Paradoxon durch eine Entwicklung, die den Arbeitsmarkt grundlegend umgeformt hat: den Teilzeit-Boom.

Österreichs Teilzeit-Boom

Mittlerweile arbeitet jede dritte Arbeitskraft in Teilzeit. Lag der Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Jahr 2005 noch knapp über 20 Prozent, ist er heute auf ein Drittel aller Erwerbstätigen gestiegen. „Bei Frauen arbeitet mittlerweile fast jede Zweite in Teilzeit“, sagt Matea Paskvan von der Direktion Bevölkerung. Besonders ins Auge sticht der Vergleich mit dem europäischen Umfeld: Während die Teilzeitquote in der EU im Schnitt nur um 2,3 Prozentpunkte zulegte, verzeichnete Österreich einen Anstieg von zehn Prozentpunkten – europaweit liegt nur die Niederlande noch darüber.

Die Beweggründe für Teilzeitarbeit unterscheiden sich je nach Lebensphase und Geschlecht erheblich. Jüngere Personen kombinieren Erwerbstätigkeit mit Ausbildung oder Studium. In der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen dominieren Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen – 64 Prozent der Teilzeitkräfte in dieser Gruppe nennen dies als ausschlaggebenden Grund.

Bei den über 55-Jährigen steht schlicht der Wunsch nach einer reduzierten Arbeitsbelastung im Vordergrund. Dabei zeigt sich ein markantes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern: Bei Männern geben lediglich 21,5 Prozent die Kinderbetreuung als Grund für ihre Teilzeittätigkeit an – bei Frauen zwischen 35 und 44 Jahren sind es hingegen 72 Prozent.

Mehr zum ThemaGehaltslücke: Trotz besserer Bildung weniger Geld für Frauen⇢

Parallel dazu ist ein weiterer Effekt zu beobachten: Überstunden werden deutlich seltener geleistet. Wurden 2005 noch 354 Millionen Extrastunden verzeichnet, sank diese Zahl bis 2025 auf 170 Millionen – ein Rückgang von 52 Prozent. Das Zusammenspiel aus wachsender Teilzeitbeschäftigung und schwindenden Überstunden hat die durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeit aller Erwerbstätigen von 34,8 auf 29,4 Stunden gesenkt.

Wachstum durch drei Gruppen

Drei Gruppen sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Zahl der Erwerbstätigen um 750.000 gestiegen ist. Die Erwerbstätigenquote von Frauen erhöhte sich um 9,9 Prozentpunkte auf 71,1 Prozent – bei Männern fiel der Zuwachs mit 3,9 Prozentpunkten deutlich geringer aus. Besonders dynamisch entwickelte sich die Erwerbsbeteiligung der Generation 50 plus: Bei den 55- bis 64-Jährigen stieg die Quote von 47,4 auf 81 Prozent, als Ursachen gelten der erschwerte Zugang zur Frühpension sowie die Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen.

Die Zahl ausländischer Staatsbürger unter den Erwerbstätigen wuchs von 355.000 auf 954.000 – ein Anstieg von 168 Prozent. Bei österreichischen Staatsbürgern betrug der Zuwachs vergleichsweise bescheidene 4,5 Prozent.

Gleichzeitig setzt sich der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft fort: Inzwischen sind 73,1 Prozent der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor beschäftigt, gegenüber 67,2 Prozent vor 20 Jahren. Zuwächse verzeichneten vor allem das Gesundheits- und Sozialwesen, Bildung, IT sowie freiberufliche Dienstleistungen. Handel, Gastronomie und Finanzdienstleistungen verloren dagegen an Gewicht.

Auch das Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen hat sich verschoben: Der Anteil der Hochschulabsolventen hat sich auf 25 Prozent nahezu verdoppelt, während der Anteil jener mit maximal Pflichtschulabschluss auf zwölf Prozent zurückgegangen ist.

„Fast 80 Prozent der Erwerbstätigen wollen ihre Arbeitszeit nicht verändern“, so Lenk. 14,5 Prozent würden sogar lieber weniger arbeiten – auch wenn das finanzielle Einbußen bedeutet. Nur 6,7 Prozent wünschen sich mehr Stunden. Mit steigendem Bildungsabschluss wächst der Wunsch nach Arbeitszeitreduktion – unter Hochschulabsolventen äußern ihn 20 Prozent.

Angesichts der demografischen Entwicklung und des ab 2040 prognostizierten Rückgangs der Erwerbspersonen zeichnet sich eine Verschärfung des Arbeitskräftemangels ab.

„Trotz steigender Nachfrage werden weniger Arbeitsstunden geleistet“, warnt Lenk.