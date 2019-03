21-jährige Serbin verlobt sich mit Pensionist (74), der sie seit ihrer Geburt kennt! (FOTOS)

Teile diesen Beitrag:







Über 50 Jahre Altersunterschied trennt ein Pärchen aus der serbischen Stadt Požega. Die 21-jährige Milijana verliebte sich in Milojko (74), der die junge Frau schon seit ihrer Kindheit kennt.

Als Milijana geboren wurde, war Milojko bereits Pensionist. Der 74-Jährige arbeitete jahrelang in Belgrad, bevor er beschloss seinen Lebensabend in seinem Geburtsort Pilatovići zu verbringen. Dort ereignete sich schließlich die ungewöhnliche Liebesgeschichte.

Vor etwa vier Jahren näherte sich das ungleiche Paar einander an, als die damals 17-Jährige ihrem Nachbarn Milojko anbot, ihm durch eine schwere gesundheitliche Phase zu helfen, für ihn zu kochen und sein Haus zu putzen.

So habe sich zuerst die heute 21-Jährige in den Pensionisten verliebt, woraufhin auch er ihr verfallen war. „Ich habe mich in ihr gutes Herz und in ihre Schönheit verliebt“, so Milojko. Milijana hingegen mochte schon immer ältere Männer, wie sie serbischen Medien verriet.

„Als erstes hat mich sein Aussehen angezogen. Ich mag keine jungen Männer. Milojko hält sich für sein Alter unglaublich gut. Ich kenne ihn mein ganzes Leben und ich habe ihn gepflegt als es ihm nicht gut ging. So verliebten wir uns“, so die Serbin.

