24-Jähriger in Favoriten erstochen!

Am Freitagabend gegen 22:35 Uhr eskalierte in Wien-Favoriten ein Streit der schlussendlich zum Tod eines jungen Mannes führte.

Zwei Bekannte stritten und kämpften gegeneinander in einer Wohnung, danach verlegten sie die Auseinandersetzung auf die Inzersdorfer Straße. Kurz darauf packte einer der Männer sein Klappmesser aus und erstach das 24-jährige Opfer. Der Verletzte wurde mindestens einmal am Oberarm, einmal am Hals erwischt und wurde blutüberströmt liegen gelassen.

Der junge Mann wurde mehrfach reanimiert und ins Spital gebracht, allerdings verstarb er nach wenigen Stunden.

Der verdächtige 26-Jährige ergriff die Flucht, wurde aber wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er hatte die Tatwaffe weggeworfen, diese konnte aber von der Wiener Polizei sichergestellt werden.

Die Beamten hatte ein Bekannter verständigt, der mit den beiden Männern zuvor in der Wohnung war. Beide wurden bereits einvernommen. Opfer sowie Täter waren zum Tatzeitpunkt übrigens nicht alkoholisiert und hatten jeweils 0,0 Promille.