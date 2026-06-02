25 Minuten Terror: Sieben Tote – der tragische Fall Cedic

Leskovac, Sommer 2002: In 25 Minuten verändert ein Mann das Leben von vier Familien für immer – spurlos verschwindet er danach.

Fast 24 Jahre sind vergangen, seit Dragan Cedic (32) aus Leskovac in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli innerhalb von nicht einmal einer halben Stunde sieben Menschen tötete und vier weitere schwer verletzte. Wer ihn kannte, beschrieb ihn als stillen, unauffälligen Burschen aus der Nachbarschaft – jemanden, der in geordneten Verhältnissen aufgewachsen war und nie als problematisch aufgefallen war. Er hatte die Veterinärschule abgeschlossen, seinen Lebensunterhalt aber mit dem Schmuggel bestritten.

Jahrelang betrieb er auf dem Grünmarkt einen Stand, an dem er Elektrowaren und Haushaltsgegenstände verkaufte. Wären da nicht die Tics gewesen, die mit der Zeit immer ausgeprägter wurden und sich bisweilen in lautem Schreien entluden, hätte er sich in nichts von einem gewöhnlichen Dreißigjährigen unterschieden.

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Doch hinter der ruhigen Fassade verbarg sich eine Persönlichkeit, die von düsteren Gedanken beherrscht wurde – das wussten zumindest jene, die ihm nahestanden. Sowohl die Polizei als auch das Sozialamt waren mehrfach auf ihn aufmerksam gemacht worden, letzteres im Zuge des laufenden Scheidungsverfahrens zwischen Cedic und seiner Frau Biljana. Reagiert hat niemand.

Das Massaker

Im Juli 2002 stürzte er vier Familien in unermessliches Leid. In nur 25 Minuten erschoss er sieben Menschen – offenbar getrieben von der Unfähigkeit, den Verlust seiner Frau zu verwinden. Den Anfang machte er im Billardclub „Sedam“ in der Filipa-Visnjica-Straße, wo er Nenad Lukic (30) erschoss und den Clubbesitzer Slavoljub Krzalic schwer verletzte.

Lukic hatte eine Beziehung mit Biljana begonnen, nachdem diese Cedic verlassen hatte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sein erstes Opfer tot war, stieg er in seinen Wartburg und fuhr zu Biljanas Elternhaus in der Mileta-Calovica-Straße 17, nahe der Jugopetrol-Tankstelle in Podvorce. Dort hatte Biljana seit über einem Jahr mit der gemeinsamen Tochter Zuflucht gesucht.

Cedic tötete seine Frau Biljana, ihre Schwester Ivana Kalcic, die mit ihren zwei kleinen Kindern aus Pozarevac zu Besuch gekommen war, sowie Biljanas zweite Schwester Jelena Zdravkovic und deren Ehemann Boban. Auch zwei Schulfreundinnen und Nachbarinnen Jelenas, die an diesem Abend zu Besuch waren, gerieten ins Visier des Schützen. Jelena Zlatkovic, Tochter zweier angesehener Professoren für serbische Sprache und Literatur, überlebte nicht. Ihrer Freundin hingegen blieb das Schlimmste erspart – eine Kugel streifte sie lediglich unter der rechten Achsel, doch sie stand unter schwerem Schock.

Zeugenaussagen zufolge stieg Cedic danach seelenruhig wieder in seinen Wagen und fuhr keine vierhundert Meter weiter – zur Tante der ermordeten Schwestern. Er drang in das Haus ein und erschoss Biserka Ristic, eine Gemeindebeamtin. Ihren Ehemann Blagoje traf eine Kugel in die linke Hand; wegen einer Arterienverletzung musste er später in der Neurochirurgischen Klinik in Niš operiert werden. Ihr Sohn Djordje wurde in den Bauch getroffen und ebenfalls schwer verletzt.

„Ich schlief im Erdgeschoss. Als ich die Schüsse hörte, sprang ich auf. Ich sah meinen Sohn auf der Treppe zusammenbrechen, er hielt sich die Hand, aus der das Blut spritzte. Ich rief die Nachbarn, sie brachten ihn ins Krankenhaus. Bevor er ging, sagte er mir noch, ich solle nachsehen, was mit Bisa ist. Was ich dann sah, werde ich nie vergessen. Neben dem Badezimmer lag Biserka tot in einer Blutlache. Djordje habe ich in diesem Moment gar nicht wahrgenommen“, schilderte der erschütterte Blagoje Ristic.

Auch der Nachbar und Verwandte Dejan Pesic erinnerte sich an jene Nacht: Er habe gegen Mitternacht eine Schusssalve gehört, aber zunächst gedacht, jemand feiere. „Als ich aus dem Haus kam, lag Blagoje blutüberströmt neben der Treppe. Wir wickelten seinen Arm notdürftig ein und gingen nach oben. Ein grauenhafter Anblick. Bisa lag tot in einer Blutlache, und Djordje, ebenfalls blutverschmiert, stand neben der halb geöffneten Badezimmertür und schrie. Wir luden Vater und Sohn ins Auto und fuhren ins Krankenhaus. Der armen Bisa, die eine wunderbare Frau war, war da nicht mehr zu helfen“, berichtete Pesic.

In jenem Haus, in dem das Massaker stattgefunden hatte, schliefen zu diesem Zeitpunkt auch die beiden Kinder von Ivana Kalcic – ein sieben Monate altes Baby und ein zweijähriges Mädchen. Sie bekamen von dem Grauen, das sich um sie herum abspielte, nichts mit.

Flucht und Tod

Als Motiv für die Bluttat galt inoffiziell Cedics Unvermögen, die Trennung von Biljana und deren neue Beziehung mit Nenad Lukic zu akzeptieren. Kollegen vom Markt beschrieben ihn als ruhig – bis er plötzlich ausrastete. Einer von ihnen erinnerte sich: „Schon ein Jahr vorher sagte er mir, dass er seine Frau umbringen würde, wenn sie nicht zu ihm zurückkommt. Man merkte, dass er sie sehr liebte. Aber dass etwas mit ihm nicht stimmte, sah man auch an den Tics in seinem Gesicht. Wir haben das auf seinen Einsatz im Kosovokrieg zurückgeführt.“

Nach der Bluttat verschwand Cedic wie vom Erdboden verschluckt. Tagelang wurde er im gesamten Bezirk Jablanica gesucht, Spezialeinheiten aus Belgrad unterstützten die örtliche Polizei. Immer wieder gingen Hinweise ein, wonach er an verschiedenen Orten gesichtet worden sein soll – keiner davon führte zu ihm.

Vierzig Tage nach der Tat löste sich das Rätsel um sein Verschwinden auf: Seine leblose Leiche wurde im Gemeindegebiet von Leskovac, im Dorf Donja Jajina, im Gebüsch neben der Straße nach Sisinac gefunden. Stojan Jovic und sein Sohn Ivan, die auf einer nahe gelegenen Wiese beim Mähen waren, stießen um 12.45 Uhr auf die Leiche. Ivan entdeckte zunächst eine schwarze Handgranate, dann eine Pistole – und schließlich den toten Mann.

Dorfbewohner berichteten, gegen 11 Uhr einen einzelnen Schuss aus jener Richtung gehört zu haben, weshalb vermutet wird, dass Ivan mit der Pistole neben der Leiche geschossen hatte.