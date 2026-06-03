Schuss auf Polizist! Vater hält drei Töchter als Geiseln

Ein Schuss auf einen Polizisten, drei Kinder in Gefahr – die Nacht in Dortmund hielt viele Stunden lang den Atem an.

Nach Stunden der Ungewissheit ist die Lage in Dortmund-Höchsten glimpflich ausgegangen: Der Mann, der am Dienstagabend auf einen Polizisten geschossen und sich anschließend mit seinen drei Kindern in einer Wohnung verbarrikadiert hatte, stellte sich in den frühen Morgenstunden den Beamten. Schwer bewaffnete Spezialkräfte hatten das Gebäude in der Nacht weiträumig abgeriegelt – ausgestattet unter anderem mit ballistischen Schutzschilden.

Eine Verhandlungsgruppe des SEK (Spezialeinsatzkommando) arbeitete daran, den Mann zur Aufgabe zu bewegen und damit vor allem das Leben der drei Kinder zu sichern. Stundenlang lag eine angespannte Ruhe über dem Wohngebäude in Dortmund-Höchsten. Ein gepanzertes Fahrzeug des SEK stand vor Ort.

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Festnahme & Kinder

Nachdem der Mann offenbar Kontakt zu seinen Eltern aufgenommen hatte, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 51-jährigen serbischen Staatsbürger handeln. Laut Informationen der BILD hatte er seine drei Töchter im Alter von 7, 10 und 12 Jahren als Geiseln festgehalten. Die Mädchen blieben unverletzt und wurden nach dem Ende des Einsatzes in die Obhut der Polizei übergeben. Die Polizei teilte mit, dass es den drei Kindern den Umständen entsprechend gut geht und dass sie vom Jugendamt betreut werden.

Vorfall am Abend

Dem Einsatz war ein Vorfall in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Wittbräucker Straße vorausgegangen: Der Mann soll dort mit einem Knüppel randaliert, Anwesende bedroht und Pfefferspray eingesetzt haben, bevor er mit einem Auto flüchtete. Als Polizeibeamte gegen 19.15 Uhr aufgrund eines Hilferufs einer Frau an dem Gebäude eintrafen, trat der Mann ihnen entgegen und feuerte offenbar mit einer Kleinkaliber-Pistole auf einen der Beamten.

„Ein Projektil traf die Schutzweste eines der eingesetzten Polizeibeamten“, erklärte ein Polizeisprecher am späten Dienstagabend. „Der Beamte wurde dadurch nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt.“ Dass der Schuss keine schwereren Folgen hatte, war der getragenen Schutzweste zu verdanken – der Beamte kam mit leichten Verletzungen davon.