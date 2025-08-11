250.000 Euro Schulden: Beliebte Bar muss schließen

Nach sinkenden Umsätzen und internen Konflikten muss die KSM Gastro-Service GmbH aufgeben. Die Betreiber der Vincent Bar in Bregenz stehen vor einem Schuldenberg.

Ein Konkursverfahren wurde am 11. August 2025 am Landesgericht Feldkirch gegen die KSM Gastro-Service GmbH eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt. Das Unternehmen stellte selbst den Insolvenzantrag. Die ausstehenden Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 250.000 Euro.

Die Firma betrieb bis Ende Mai die Vincent Bar in der Kirchstraße 10 in Bregenz. Von der Insolvenz sind drei Personen betroffen – ein aktueller Geschäftsführer sowie zwei weitere Gesellschafter, die zuvor ebenfalls als Geschäftsführer tätig waren.

Wirtschaftliche Probleme

Der Betrieb der Bar wurde bereits Ende Mai eingestellt, nachdem die Umsätze kontinuierlich zurückgegangen waren. Als zusätzlicher Insolvenzgrund werden arbeitsrechtliche Ansprüche der beiden Mitgesellschafter angeführt, die laut KSV1870 ihre Geschäftsführerpositionen Ende April aufgegeben hatten. Die Kombination aus wirtschaftlichem Druck und rechtlichen Forderungen führte letztlich nicht nur zur Schließung des Lokals, sondern zwang das Unternehmen auch zum Insolvenzantrag.

⇢ 5 Milliarden Euro Schulden: Österreich versinkt in historischer Pleitewelle



Für die Gläubiger wurde eine Anmeldefrist bis zum 25. September 2025 festgesetzt. Das Verfahren wird nach dem österreichischen Insolvenzrecht abgewickelt, wobei der KSV1870 als Gläubigerschutzverband die weitere Betreuung des Falls übernimmt.